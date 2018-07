Imprese, in Sicilia 5.639 hanno aderito al “cassetto digitale”

🔊 Ascolta l'articolo

Festeggia il suo primo anno di vita impresa.italia.it, il cassetto digitale dell’imprenditore. Un servizio realizzato da Infocamere per conto del sistema camerale, grazie al quale ognuno dei circa 10 milioni di imprenditori e amministratori del nostro Paese ha la possibilita’ di accedere gratuitamente, anche da smartphone e tablet, alle informazioni ufficiali sulla propria azienda, depositate nel Registro delle imprese, in modo facile, sicuro e veloce. In Sicilia, le imprese aderenti al cassetto digitale sono 5.639. Un anniversario festeggiato insieme ai 100.000 imprenditori italiani che, a oggi, hanno gia’ aperto il cassetto digitale della propria azienda dalla piattaforma impresa.italia.it. I documenti accessibili vanno dalla certificazione d’impresa (la visura camerale, gia’ tradotta anche in inglese) alle informazioni su certificazioni biologiche e rating di legalita’, dallo statuto al bilancio fino alle pratiche inviate dallo Sportello unico delle attivita’ produttive del comune (Suap) in cui ha sede l’impresa. E prossimamente, per chi utilizza il sistema gratuito delle Camere di commercio fatturaelettronica.infocamere.it, anche le fatture elettroniche che ha emesso.

“Oggi, l’impresa digitale ha un posizionamento strategico e competitivo che le consente di misurarsi nel mercato con velocita’, semplicita’ e trasparenza – afferma il presidente della Camera di commercio di Messina, Ivo Blandina che puo’ contare su 910 imprese aderenti al cassetto digitale – sono elementi imprescindibili per evitare di rimanere fuori dal circuito della creazione di valore e lavoro. Un anno fa, le Camere di commercio hanno lanciato questo servizio che offre alle imprese uno strumento gratuito ed efficace per competere nell’era del digitale”. La piattaforma e’ stata pensata secondo il criterio “mobile first” e realizzata seguendo a pieno le linee guida dell’Agid per offrire un’esperienza semplice e sicura per ogni utente. Si configura come un vero e proprio cassetto digitale, in cui l’imprenditore ha sempre a portata di mano l’identikit digitale della propria impresa, da condividere in modo semplice e intuitivo con partner, clienti, fornitori, banche e professionisti. Ma anche per inviarli alla pubblica amministrazione per partecipare a gare o bandi, anche internazionali. Per accedere a impresa.italia.it, e’ sufficiente essere in possesso delle identita’ digitali che consentono di identificare il cittadino-imprenditore: lo Spid (Sistema pubblico di identita’ digitale) o la Cns (Carta nazionale dei servizi).

(ITALPRESS)

