Vitalizi, clamoroso, Piro fa i conti e scopre che gli “ex” ci guadagneranno

Forse per il brindisi bisognava aspettare qualche altro giorno, giusto per mettersi il ferro dietro la porta. C’è il rischio che i vitalizi rinascano dalle loro ceneri e che la montagna partorisca il topolino. Chi ha studiato le carte si pone molte domande, e chi ha esperienza sufficiente per esaminare il meccanismo di esclusione dai vitalizi per gli ex parlamentari, ipotizzo la delusioni, se non proprio il flop, Di questa schiera, scettici, fa parte a pieno titolo un ex parlamentare di lungo corso che negli anni ottanta e novanta, e non solo, ebbe ruoli rilevanti nel parlamento e nel governo regionali, Franco Piro, (tra l’altro è stato assessore regionale alle finanze) .

“Si dovrebbe anche spiegare che a parlamentari (e non sono pochi) con numerose legislature e copiosi contributi versati, non solo non viene tolto un euro, ma avranno un cospicuo guadagno”, sostiene Piro. “A loro la Camera dovra` restituire l`imposta Irpef pagata sui contributi versati. Il Senato ha calcolato in 150 milioni l`onere, visto che le imposte dovranno essere restituite a tutti I percettori di vitalizio.”

