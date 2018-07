Rai5: Miti ed eroi a Siracusa, “Le supplici”, con la regia di Moni Ovadia

🔊 Ascolta l'articolo

Moni Ovadia riscrive in greco moderno e siciliano la tragedia eschilea delle danaidi, rappresentata nel 463 a. C. al teatro di Dioniso di Atene, e la riporta in scena, interpretando il ruolo di Pelasgo, nello splendido Teatro Greco di Siracusa.

È lo spettacolo ”Le supplici”, in onda domani alle 21.15 su Rai5. Messo in scena nel 2015 per la 51ma edizione del Festival del Teatro Greco di Siracusa, lo spettacolo chiude il ciclo che Rai Cultura ha dedicato ai classici teatrali greci nelle versioni messe in scena dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico (Inda) per il Festival che si tiene ogni anno in questo luogo altamente simbolico e fondativo.

Danao ed Egitto, pronipoti di Epafo, figlio di Europa e Zeus, regnano insieme sull’Egitto. Il primo è padre di cinquanta figlie e il secondo di cinquanta maschi che vogliono prendere per spose le cugine. Le sorelle, atterrite da questa prospettiva che va contro la loro volontà, fuggono con il padre per sottrarsi alle nozze coi cugini e si recano ad Argo dove invocano la protezione del re Pelasgo.

Quest’ultimo rimette la decisione all’assemblea popolare, che decreta all’unanimità di accoglierle: il coro delle fanciulle innalza un canto pieno di gratitudine nei confronti

dell’ospite e della sua città. Da quel giorno i pelasgi diventano i danai. Il regista e autore, ripristinando il ruolo fondamentale del coro con il pathos che esso sa innescare, mira a dare voce, attraverso il canto delle sorelle oppresse e costrette alla fuga, al dramma della migrazione, oggi, come in passato, di estrema cogenza. Con Moni Ovadia, Donatella Finocchiaro, Angelo Tosto. Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Greco di Siracusa nel giugno 2015 per la regia televisiva di Marco Odetto.

Tali trasposizioni autoriali del tragico nel contemporaneo, in un luogo di grande suggestione, rinnovano un tessuto drammaturgico che a distanza di oltre 2400 anni dalla composizione dimostra ancora oggi la sua attualità.

