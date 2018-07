ENEL: Energie rinnovabili, a Catania grande campus tecnologico

🔊 Ascolta l'articolo

Un campus tecnologico da diecimila metri quadrati per la ricerca e l’innovazione nel settore delle energie rinnovabili. Dopo Madrid, Mosca, Rio de Janeiro, Santiago del Cile, Tel Aviv e San Francisco, Enel inaugura a Catania il suo ‘Innovation Hub e Lab’. Un polo innovativo alle falde dell’Etna che ospita start up, pmi, altre aziende nazionali e centri di ricerca a valenza internazionale per collaborare tramite partnership industriali. Nella sede di contrada ‘Passo Martino’ i laboratori della struttura si concentreranno anche sulle nuove tecnologie digitali, tra cui IoT, big data, automazione, intelligenza artificiale e realta’ aumentata, oltre a mantenere un forte orientamento alla sperimentazione di sistemi ‘disruptive’ per il mondo dell’energia. “Promuoviamo il concetto di ‘open innovation’, cioe’ di un’innovazione aperta – spiega l’ad di Enel Green Power, Antonio Cammisecra -, che apre le porte di un’azienda come Enel all’innovativita’ e alla creativita’ che non e’ soltanto confinata al nostro perimetro, ma anzi molto piu’ disponibile sul territorio per le piccole aziende che ruotano attorno a noi che possono contribuire all’innovazione tecnologica non solo nel mondo delle rinnovabili”.

La struttura, di assoluta avanguardia dal punto di vista tecnologico, e’ stata inaugurata, alla presenza del sindaco di Catania, Salvo Pogliese; di Antonio Cammisecra, amministratore delegato di Enel Green Power (EGP), la Divisione Globale Energie Rinnovabili di Enel; e di Ernesto Ciorra, direttore Innovability di Enel. L”Innovation Hub & Lab’ di Catania lavorera’ oltre che sullo sviluppo e sulla sperimentazione avanzata di tecnologie di produzione di energia dal sole, sulla ricerca di soluzioni disruptive in campo energetico con particolare focus sull’utilizzo di nuove tecnologie, come IoT (internet of things), big data, automazione ed intelligenza artificiale, realta’ aumentata. In linea con la filosofia Open Power del Gruppo Enel, lo fara’ aprendosi a collaborazioni continue con start up e PMI con l’obiettivo di creare partnership industriali. Per Ernesto Ciorra, direttore Innovability di Enel: “Tutto l’ambito dell’energia e’ oggetto dell’Hub di Catania che non sara’ soltanto siciliano, ma mondiale. E’ collocato in Sicilia per valorizzarne la cultura, la storia, l’arte, persino il cibo una straordinaria fonte di attrazione per imprenditori e start up di tutto il mondo. Un hub che sia connesso con tutti gli altri in giro per il mondo e che sia connesso con le migliori eccellenze mondiali in tema di energia. Tutto questo per trasformare l’Etna Valley in una energy Valley”.

Le realta’ piu’ promettenti, selezionate a livello locale, nazionale e internazionale, avranno la possibilita’ di testare le loro soluzioni con il supporto di personale Enel altamente specializzato e avvalendosi dei laboratori accreditati del Centro, sperimentando tecnologie innovative soprattutto nell’ambito delle fonti rinnovabili, come solare termico e fotovoltaico, microgrid, storage e wind, con test indoor e outdoor. Il sito di Catania, e’ stato spiegato, offre accesso a un patrimonio unico di know how, expertise, dati, mentorship e supporto nella ricerca di capitali, sia attraverso fondi di venture capital partner di Enel, sia tramaite banche e finanziamenti pubblici.

(ITALPRESS)

