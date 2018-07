Ritorna la “Spiaggina azzurro volare” a 60 anni dal lancio di Milano

🔊 Ascolta l'articolo

In occasione del sessantesimo compleanno della 500 Jolly Spiaggina e del sessantunesimo compleanno della Fiat 500, la mitica “Spiaggina” ritorna a solcare con eleganza le piu’ rinomate localita’ europee. A riproporla e’ il marchio Fiat, che a Garage Italia di Milano ha presento la nuova serie speciale 500 realizzata in edizione limitata a 1.958 unita’, un tributo all’anno di nascita della prima “Spiaggina”.

Caratterizzata da raffinati elementi di design come i cerchi pieni in lega, gli interni bicolore e gli esterni color “azzurro volare”, la Spiaggina e’ esaltata da altri elementi distintivi, quali la modanatura laterale con logo 500, le calotte cromate degli specchietti retrovisori, i loghi vintage e l’elegante scritta in corsivo cromata “Spiaggina ’58” sul posteriore quale “firma” dell’ultima creazione in casa Fiat. La stessa classe ed eleganza caratterizza l’abitacolo che mostra scelte originali e autentiche. Ad iniziare dalla plancia che riprende il colore esterno Azzurro Volare mentre per i sedili e’ stato scelto un ricercato bicolore, con la seduta grigia a strisce e la lunetta superiore in avorio. Completano il raffinato ambiente i tappetini specifici e il volante su cui spicca il logo vintage.

“Nell’estate del 1957 la Cinquecento partiva da Mirafiori e iniziava il suo viaggio intorno al mondo. Da allora ne sono state vendute 6 milioni di unita’, delle quali l’80% fuori dell’Italia. Nei primi sei mesi dell’anno poi, abbiamo fatto registrare l’ennesimo record di vendite a 11 anni dal lancio della sua nuova versione nel 2007 – ha commentato Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth brand -.

500 infatti e’ capace di stare al passo coi tempi e di rinnovarsi, grazie alle sue 30 serie speciali. Per noi 500 e’ il modo di entrare in nuovi mondi, dalla moda alla nautica”. Festeggiano la doppia ricorrenza altre due eccellenze del Made in Italy – l’hub creativo di Lapo Elkann e l’atelier Pininfarina, che hanno realizzato l’affascinante showcar “Spiaggina by Garage Italia“, caratterizzata da soluzioni uniche e ricercate che reinterpretano in chiave moderna quegli anni irripetibili. “La 500 e’ la macchina che piu’ ci ispira ogni giorno a Garage Italia – ha commentato Lapo Elkann, presidente di Garage Italia -. La 500 e’ l’automobile italiana piu’ di successo e amata nel mondo e aver lavorato per riportare la Spiaggina nell’era di oggi ci inorgoglisce. Abbiamo pensato alla Spiaggina By Garage Italia per essere trasportata in una barca e l’abbiamo trasformata in un tender, con colori ricercati e materiali innovativi. Spero che si potra’ vedere sugli yacht e ci sono gia’ tantissime persone nel mondo che la vogliono. Spero di portarla presto in produzione e di vederne tante nei posti piu’ belli del mondo”.

