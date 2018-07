Diciotti a Trapani, Salvini: “Non scende nessuno”  Protestano MSF e Save the Children

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Le organizzazioni umanitarie presenti al molo di Trapani (Intersos, Medici Senza Frontiere, OIM, Save the Children, UNICEF e Unhcr) esprimono profonda preoccupazione per il ritardo protratto nello sbarco di 67 persone presenti sulla Nave della Guardia Costiera Diciotti.

I rifugiati e migranti, fra i quali donne, bambini e adolescenti, sono in mare da almeno quattro giorni, essendo state soccorse dal rimorchiatore Vos Thalassa il 8 luglio scorso, trasferite sulla nave Diciotti il giorno successivo e fatte arrivare a Trapani solo alle 15 di oggi. Nonostante ciò non è stato ancora autorizzato lo sbarco.

Le ONG e agenzie delle Nazioni Unite richiedono alle autorità l’attivazione urgente di una primissima assistenza sociosanitaria, l’autorizzazione allo sbarco per tutte le persone a bordo, a partire dai minori e persone vulnerabili, e l’erogazione per tutte le persone a bordo di generi di prima necessità.

La Diciotti è a Trapani. La nave della Guardia costiera italiana con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa è entrata nel porto siciliano dopo essere rimasta qualche ora in rada. L’arrivo era previsto alle 8 ma è slittato.

L’ipotesi è che sia servito più tempo alle forze dell’ordine salite a bordo per completare gli accertamenti predisposti per identificare gli autori del presunto tentativo di dirottamento del cargo. Dopo il salvataggio, infatti, alcuni migranti avrebbero minacciato l’equipaggio e il capitano delle nave, si immagina per non essere riportati in Africa. Sono così saliti a bordo del rimorchiatore uomini della Capitaneria di porto e della Polizia per raccogliere elementi da riferire all’autorità giudiziaria.

SALVINI – “Ho letto di minacce, terrore a bordo, violenze che avrebbero costretto a chiedere l’intervento della Guarda Costiera italiana, ma se sono stati i marinai o l’armatore a esagerare paghino loro” dice Matteo Salvini, parlando del braccio di ferro sul caso dei 67 migranti a bordo della Vos Thalassa, poi trasferiti sulla Diciotti e ora a Trapani. “Se c’è stata violenza, va condannata; se non è vero qualcuno deve pagare. Per ora non autorizzo nessuno a scendere, se qualcuno lo farà se ne assumerà la responsabilità”, aggiunge il titolare del Viminale.

PROCURA – Nella città, intanto, si svolge un vertice in Procura, presieduto dal Procuratore capo Alfredo Morvillo, per fare il punto della situazione sui migranti a bordo. E’ stata quindi consegnata l’informativa della Polizia e dello Sco contenente i particolari dell’indagine eseguita sulle tensioni che si sono registrate due giorni fa a bordo della Vos Thalassa: per due uomini sarebbe scattata una denuncia, ma sarà adesso la Procura a decidere gli ulteriori sviluppi.

SINDACO – La posizione del ministro dell’Interno di queste ultime ore è stata criticata dal sindaco di Trapani. “Salvini faccia il ministro – ha detto Giacomo Tranchida all’AdnKronos – Gli spot elettorali li faccia dentro il suo partito e non governando il Paese che ha una Costituzione salda. L’eventuale privazione della libertà personale la dispone la magistratura in caso di violazioni di leggi italiane e non certo Salvini con un tweet”. E ancora: “E’ ovvio che le leggi valgono per tutti – ha aggiunto – e chi ha sbagliato deve pagare, ma l’accertamento dei reati spetta alla magistratura e non al ministro. Salvini tenga bene a mente che sta governando un Paese e che non può farlo continuando un’eterna campagna elettorale”.

CONTE – Intanto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Bruxelles conferma che “abbiamo dato indicazioni” perché a bordo della nave della Guardia Costiera “vengano individuate persone, eventualmente migranti, nel caso si siano resi responsabili di atti che contrastano con le nostre leggi. Ogni situazione la gestiremo con la massima serenità, avendo cura di mettere in salvo le persone in pericolo, perché non ci abbiamo mai rinunciato”.

“Per il resto, abbiamo detto che oggi in Italia si gestisce diversamente questo problema: se prima l’Italia interveniva e portava tutti in Italia, questo non è più possibile. Tutto qui” ha aggiunto. “Sulle migrazioni, siccome la questione è complessa e multidisciplinare, o interministeriale, finora abbiamo fatto quantomeno cinque incontri, probabilmente di più, con i ministri competenti. Continueremo ad avere un tavolo: è l’unico metodo che conosco”.

“Le posizioni ufficiali nascono da questa condivisione: ecco perché non litighiamo. Poi, ovviamente – ha detto rispondendo in merito alle dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio sulle “opinioni personali” della collega alla Difesa, Elisabetta Trenta – se ci sono occasioni in cui un ministro può esprimere una sensibilità particolare, lasciamolo parlare, mi pare il minimo. Detto questo, ho avuto un poco di difficoltà” a seguire tutti i passaggi della vicenda, “visto che l’uso dei cellulari nei vertici Nato non è consentito”.

