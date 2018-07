Espedienti, migranti passano da Vos Thalassa a Nave Diciotti della guardia costiera 

🔊 Ascolta l'articolo

I migranti che si trovavano a bordo della Vos Thalassa sono stati trasferiti a bordo di una nave della guardia costiera italiana, la Diciotti. E’ quanto si apprende da fonti del Viminale secondo cui la Vos Thalassa, rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, è intervenuta ieri sera in acque sar libiche anticipando l’intervento della guardia costiera libica che era già stata allertata. La posizione del ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo il quale non ci sarà l’autorizzazione ad avvicinare dei porti in Italia, “non cambia”. Come si apprende dal Viminale, “sono stati informati della situazione, oltre al premier Giuseppe Conte, anche il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli”.

“La linea sui migranti è comune: ci sarà a breve un incontro tecnico e mi vedrò con Conte domani per affinare il documento che porterò a Innsbruck”. Lo sottolinea in un’intervista al “Messaggero” il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nella quale fa il punto in vista del vertice dei ministri dell’Interno della Ue in programma giovedì a Innsbruck.

La linea del governo, assicura Salvini, “è bloccare in ogni modo il traffico degli esseri umani. Con le Ong siamo partiti. Ridefinire i contenuti delle missioni militari internazionali, che non possono raccogliere e scaricare tutto e tutti in Italia, sarà il prossimo passaggio inevitabile. Tra l’altro ho letto che anche a Bruxelles parlano di rivedere le regole dell’operazione Sophia. Bene”.

Salvini conferma che non sbarcherà più nessuno senza un preventivo accordo di redistribuzione tra i paesi Ue. “Assolutamente sì. Siccome al Consiglio Ue hanno deciso che tutto è su base volontaria, anche l’ Italia farà valere la sua volontà. A Innsbruck incontrerò i ministri tedesco, austriaco, francese, svizzero etc. Vedremo… Già questa ritrovata centralità italiana mi rincuora”. Germania e Austria sulla carta condividono la posizione dell’Italia, ma in concreto vorrebbero rimandare in Italia i loro richiedenti asilo respinti. “Fanno il loro interesse, ovviamente. Ci incontreremo per trovare un punto di accordo. Di certo, nel dossier italiano non c’è l’ipotesi di far rientrare in Italia chi è andato all’estero. Questa è l’ ultima cosa che può accadere”.

“Fino a ieri – dice Salvini – non avevo neppure un amico. Partire da zero non può che farci migliorare, poi si discute. Sono molto concreto: un conto è l’amicizia, un altro sono i risultati. E se i tedeschi e gli austriaci invece di pensare solo a rispedirci i migranti, ci aiutassero a chiudere le frontiere esterne sarebbe un passo in avanti”.

“Andrò a Innsbruck – conclude il ministro dell’Interno – con un documento dettagliato: abbiamo 130mila domande di asilo politico ancora da esaminare, 300mila domande di cittadinanza italiana in sospeso, 164mila presunti profughi ospiti negli alberghi. Insomma, abbiamo fatto più di chiunque altro. E ora basta. Tocca ad altri”. (Pol/AdnKronos)

