S.Agata Battiati, arrestato imprenditore Labisi e i suoi figli, distratti fondi destinati a disabili e anziani

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

E’ l’istituto medico psico-pedagogico ‘Lucia Mangano’ di Sant’Agata li Battiati la struttura finita sotto la lente di ingrandimento degli investigatori della Dia di Catania. In manette, nell’ambito dell’inchiesta denominata ‘Giano bifronte’ sulla ‘distrazione’ di fondi destinati ad anziani e disabili sono finiti il presidente della struttura, l’imprenditore Corrado Labisi e i suoi suoi figli. La famiglia Labisi e’ molto conosciuta per due noti premi internazionali antimafia: quello dedicato alla madre ‘Antonietta Labisi’ e per il ‘Livatino-Saetta-Costa’. L’istituto era stato al centro di una perquisizione per l’acquisizione di documenti e atti alla fine del settembre del 2017.

Gli uomini della Dia, in queste ore, stanno facendo ispezioni in diverse banche in cui sono accesi conti correnti della casa di cura per anziani che, secondo la Procura ha un ‘buco’ di 10 milioni, per eseguire un sequestro preventivo per oltre 1,5 milioni di beni. Perquisizioni sono state disposte anche nelle sedi in cui gli indagati hanno eletto il loro domicilio alla ricerca di documenti utili all’inchiesta.

– “Piena ed incondizionata gratitudine e stima esprimiamo nei confronti di quanti, Magistrati e Forze dell’Ordine di Catania, hanno lavorato alla realizzazione dell’operazione ‘Giano bifronte’ di questa mattina che ha visto l’arresto di Corrado Labisi e dei suoi sodali, pur facendo salvo sempre il presupposto d’innocenza sino a condanna definitiva”. Lo scrive in una nota l’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” di Canicatti’.

“Non siamo, non siamo mai stati e mai lo saremo in seguito ‘giustizialisti’ e non auguriamo il carcere ad alcuno ma e’ pur vero che ad una violazione di legge deve seguire anche una riparazione, soprattutto quando si strumentalizzano figure adamantine”. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.