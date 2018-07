Fiammetta Borsellino:”Mio padre tradito a tutti i livelli, falso processo…”

🔊 Ascolta l'articolo

“Mio padre subi’ tradimenti a tutti i livelli”. Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, il procuratore aggiunto di Palermo ucciso dalla mafia in via d’Amelio il 19 luglio 1992, torna a chiedere la verita’. A pochi giorni dal deposito della motivazione del processo Borsellino quater, intervistata da ilsicilia.it, parla del “falso processo” costruito con pentiti costruiti a tavolino definendolo “l’enesimo oltraggio, l’ennesima offesa, alla buona fede e all’intelligenza del popolo italiano”. “Non ho un’idea su chi tradi’ mio padre – ha spiegato – ma mio padre disse che sarebbe morto quando altri lo avrebbero permesso, altri uomini sicuramente delle istituzioni. Una cosa che posso rilevare e’ che qui i tradimenti veramente sono stati a tutti i livelli”. Sul perche’ di questi depistaggi e tradimenti, Fiammetta Borsellino ritiene che “vi fu un intreccio molto forte fra mafia e istituzioni, un intreccio che passa anche per quelli che erano i forti poteri economici di allora: uno dei pallini di mio padre era il dossier mafia e appalti, che fu prontamente chiuso pochi mesi dopo l’eccidio di via D’Amelio. Per far luce davvero su tutto, ci vorrebbe un grande contributo di onesta’ da quegli uomini delle istituzioni che sanno”.

Difficile rimanere impassibili leggendo la motivazione del ‘Quater’ in cui non si parla di semplici “distrazioni” nella gestione dei collaboratori di giustizia e nella conduzione delle indagini, ma di qualcosa di ben diverso: della “mancanza di cautela e rigore” nel trovare riscontri alle dichiarazioni del finto pentito Scarantino, a seguito delle quali in un primo momento furono condannati all’ergastolo sette innocenti, prima che questa impalcatura fosse successivamente sconfessata. Nel corso dell’intervista Fiammetta, che aveva lanciato un appello al capo dello Stato, nella sua funzione di capo del Csm dice di aver ricevuto una telefonata da Mattarella. “Da lui ho avuto parole di conforto ma anche di rassicurazione, rivolte non soltanto a noi familiari, ma a tutti gli Italiani circa la volonta’ di fare piena luce su tutto: temo comunque che dopo tutti questi anni la possibilita’ di arrivare a una verita’ concreta sia compromessa per sempre, ma questo non vuol dire abbandonare il dovere morale di chiederla”. (ITALPRESS).

