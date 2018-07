Tv: a sorpresa primo spot di ‘Adrian’, cartoon di Celentano finalmente in onda  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Atteso, discusso, considerato un progetto irrealizzabile alla stregua del ‘Don Quixotte’ di Orson Welles, ‘Adrian’, il cartoon di Adriano Celentano, vede finalmente la luce. E’ andato in onda oggi, prima della partita dei quarti di finale del Mondiali tra Francia e Uruguay, il primo spot del cartoon di cui Mediaset ha acquistato i diritti. Un cartoon attesissimo come evento televisivo della stagione, ideato e scritto da Adriano Celentano con una serie di firme stellari: da Milo Manara, autore dei disegni, a Nicola Piovani, autore delle musiche. Un progetto ambizioso, l’ennesima sfida della carriera del Molleggiato ma anche un progetto tormentato che ha avuto ritardi, cause legali e inciampi a causa proprio dell’enorme complessità del cartoon.

Un progetto di cui due giorni fa, alla presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha parlato annunciandolo in onda per la primavera 2019 su Canale 5, una data che aveva confermato l’ennesimo rinvio e le perplessità di chi sostiene che il cartoon difficilmente vedrà mai la luce. Il numero uno di Mediaset aveva rassicurato tutti: “Adrian si farà, speriamo la prossima primavera. Quando sarà pronto lo manderemo in onda. Non ci sono problemi con Celentano né con i suoi collaboratori. Anzi, siamo stati noi questa volta a chiedergli di soprassedere per fare in modo che vada in onda tutto in una stagione. Per Celentano è il progetto di una vita: ho visto alcune puntate ed è qualcosa di sorprendente, mai visto. Lo mandiamo in onda la prossima primavera per evitare di spezzarlo, per trasmetterlo tutto in una stagione”.

Invece, a sorpresa, oggi, con un anticipo larghissimo di circa 9 mesi rispetto all’annunciata messa in onda, è stato trasmesso il primo spot: pochi, pochissimi secondi in pieno stile celentanesco ma tali da far immaginare che si tratterà di un prodotto che farà discutere. “Non è con la violenza che si mettono a posto le cose del mondo”, recita la voce di Celentano nello spot. Poi, tra tuoni e fulmini, la scritta ‘Adrian’ sullo sfondo di una metropoli. “Finché mi cercano vuol dire che non mi hanno trovato”, conclude sarcastica la voce di Adriano. Lo spot non fornisce una data di messa in onda limitandosi alla scritta “Prossimamente su Canale 5”. Ma la programmazione dello spot durante i quarti di finale dei Mondiali record di ascolti, cui seguiranno probabilmente anche altri spot per le semifinali e la finale, fa intuire quanto Mediaset punti sul cartoon.

