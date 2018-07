M5S interpellanza all’Ars: ” Mancano presidi per stomizzati”

🔊 Ascolta l'articolo

Pazienti stomizzati della Sicilia orientale senza presidi protesici. La denuncia viene dal gruppo del M5s all’Ars che ha presentato una interpellanza. “Sono parecchie le proteste raccolte dal M5S Sicilia da associazioni e singoli pazienti che lamentano l’impossibilita’ di acquisire questi presidi per loro indispensabili”, ricostruisce una nota. “La stragrande maggioranza degli stomizzati – si legge nella nota del gruppo del Movimento all’Ars – composta prevalentemente da persone operate di cancro o tumore al colon-retto, ha subito interventi chirurgici fortemente devastanti e invalidanti, che li ha portati a soffrire di incontinenza 24 ore su 24. Per loro diventano fondamentali apposite sacche di raccolta. “Queste sacche – afferma il deputato del M5S all’Ars Francesco Cappello – a quanto pare non sono a disposizione dei pazienti della Sicilia orientale, con conseguenti gravi limitazioni e scadimento della qualita’ della vita per loro. Alla base dell’anomalia, come asserito delle aziende produttrici che sono state contattate, ci sarebbe la mancata proroga e il mancato espletamento della gara per il bacino orientale, cosa che avrebbe indotto i vertici delle Asp a non destinare alcuna risorsa economica al capitolo di spesa per la fornitura dei presidi”.

“Noi vogliamo vederci chiaro – spiega – la faccenda e’ gravissima e il governo regionale deve intervenire per dare risposte immediate”. Per questo il deputato ha presentato una interpellanza all’Ars, con la quale chiede al presidente della Regione e all’assessore alla Salute “quale sia ad oggi lo stato dell’arte delle gare dedicate alla fornitura della protesica destinata ai pazienti stomizzati e quali siano le motivazioni che hanno portato ad una mancata fornitura dei presidi”. “Vogliamo inoltre sapere – afferma Cappello – quali risorse e strumenti il governo regionale intenda impiegare per sanare una situazione che definire gravissima e’ poco”. (ITALPRESS).

