Vitalizi, M5S propone il taglio all’Ars anche per ex deputati. “Previsto risparmio di 9 milioni “

“Ogni anno in bilancio ci sono 17milioni di euro per i vitalizi con la nostra proposta potremmo realizzare tagli fra gli 8 e i 9 milioni”. A dirlo è il vice presidente dell’Ars e leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri presentando in conferenza stampa la proposta di delibera del Movimento per il ricalcolo dei vitalizi dei deputati regionali presentata questa mattina in ufficio di presidenza.

“L’Ars eroga ancora il vitalizio agli eredi del primo presidente” ha sottolineato Cancelleri secondo cui “saranno necessari almeno un paio di mesi perché gli uffici possano fare i calcoli, dato che fino al 1980 non esistono documenti sui vitalizi”. La proposta del Movimento, spiega, “prevede un limite minimo di 660 euro netti al mese per i deputati che hanno completato una legislatura, 1300 nel caso di due. La nostra proposta prevede il riconoscimento della reversibilità solo al coniuge del deputato così da mettere fine alla vergognosa vicenda del parlamento siciliano in cui il vitalizio è come il maiale: non si butta via nulla”.

Adnkronos

