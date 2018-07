Strage Via D’Amelio, CSM apre istruttoria sull’operato dei magistrati

🔊 Ascolta l'articolo

Il Consiglio superiore della magistratura svolgerà accertamenti per valutare eventuali procedimenti di trasferimento per incompatibilità funzionale o ambientale dopo il deposito delle motivazioni della sentenza della corte d’Assise di Caltanissetta nel processo ‘Borsellino quater’.

Il comitato di presidenza del Csm ha infatti autorizzato l’apertura di una pratica affidata alla prima commissione che, si legge nel provvedimento adottato, “procederà all’istruttoria nelle forme che riterrà più convenienti”, fermo restando che “l’unico ambito di intervento amministrativo attribuito all’organo di governo autonomo della magistratura in ordine alle criticità sollevate in relazione all’operato dei magistrati” è quello che “prevede il trasferimento d’ufficio nell’ipotesi in cui il magistrato, per motivi obiettivi, indipendenti da colpa, non possa svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”, mentre è estraneo alle competenze del Consiglio “il potere di iniziativa disciplinare in relazione a condotte eventualmente scorrette dei magistrati”.

“Non intendiamo alimentare aspettative – ha sottolineato in plenum il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini – ma solo fare fino in fondo il nostro dovere, entro i limiti delle competenze del Consiglio, al fine di contribuire all’accertamento della verità”.

Apprezzamento per il provvedimento del Comitato di presidenza è stato espresso dal presidente della prima commissione, Antonio Leone. ”Non bisogna creare eccessive aspettative in merito all’operato della prima Commissione e del Consiglio stesso, anche al fine di evitare strumentalizzazioni esterne – ha detto – Il Csm, non può entrare nel merito delle valutazioni e delle motivazioni della sentenza. Se ci sono state eventuali violazioni da parte di magistrati sarà l’autorità giudiziaria penale ad accertarle e perseguirle. Bisogna sempre ricordare che la prima commissione, nell’accertare le eventuali incompatibilità ambientali e/o funzionali, si occupa solo di condotte incolpevoli; il resto compete alla Procura generale della Cassazione, qualora ci siano i presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare”.

”Il Csm non può essere insensibile alle parole dei familiari di Paolo Borsellino quando chiedono di approfondire se vi siano state anomalie negli apparati giudiziari negli accertamenti processuali sulla strage di via D’Amelio – ha aggiunto il consigliere Piergiorgio Morosini – Naturalmente non si tratta di fare un’istruttoria parallela a quella della autorità giudiziaria, ne di sovrapporci alle prerogative di chi è titolare della azione disciplinare. Tutto questo non ci impedisce di fare, con equilibrio e sobrietà, le nostre verifiche su alcune circostanze segnalate dalla sentenza della Corte di assise di Caltanissetta”. (Sin/AdnKronos)

