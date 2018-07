Miccichè a Orlando: “Che ne facciamo della spianata di Palazzo dei Normanni?

🔊 Ascolta l'articolo

“IL presidente dell’ARS, Gianfranco Micciche’, incalza il comune di Palermo in occasione della cerimonia per il terzo anniversario dell’iscrizione alla lista del patrimonio dell’Unesco del sito arabo-Normanno di Palermo, Cefalu’ e Monreale. “E’ rimasto tutto cosi’ come era, l’Unesco non ha ancora fatto nulla. Ci dicano cosa intendono fare della spianata davanti Palazzo dei Normanni che per anni e’ stata adibita a parcheggio. Non so bene di chi siano le responsabilita’ visto che c’e’ un rimpallo tra Comune e Unesco. Potremmo farlo noi se ci dessero le autorizzazioni. Pero’ e’ importante che laddove ci sono siti Unesco vi siano tutte le carte in regola e che tutto venga percepito come qualcosa che funziona, altrimenti si rischia, specialmente in un periodo di populismo come questo, che tutto venga considerato come un carrozzone malfunzionante”.

“In questo momento Palermo e’ straordinaria e non c’e’ dubbio che uno dei motivi – ha sottolineato il presidente dell’ARS – e’ dovuto al fervore culturale che vede Palermo Capitale della Cultura italiana e il ruolo fondamentale che svolgono Palazzo Reale e la Fondazione Federico II”.

“Credo sia doveroso – ha aggiunto il direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso – fare il punto sullo stato del lavoro svolto fin qui nella costruzione dell’itinerario arabo-normanno. Tanto si e’ fatto, raccogliendo ottimi risultati. Penso, ad esempio, alla Notte Unesco che ha attratto qui a Palazzo Reale ventimila persone. Ma penso, anche, ai 60 mila visitatori in piu’ rispetto allo scorso anno. Cifre di grande interesse. Soprattutto, perche’ la nostra attenzione e’ stata catturata dai 18 mila studenti in piu’ nel confronto dell’anno precedente. E’ arrivato il momento di fare un passo in avanti. Una necessita’ che si lega all’innalzamento del livello di qualita’ di tutti i siti ricadenti nell’itinerario arabo-normanno. Bisogna rimettere mano alla programmazione; alla distribuzione di somme da destinare per lavori di riqualificazione. Perche’ il risultato che raggiungeremo diventi un metodo di lavoro per i siti che faranno parte del percorso nel futuro”, ha aggiunto Monterosso. (ITALPRESS).

