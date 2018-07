Vitalizi, sondaggio Fb del M5S: “70% dice no ai tagli”. Grillini: “Utenti falsi”

🔊 Ascolta l'articolo

Sondaggio su Facebook e nuova bocciatura. Al centro ancora una volta il taglio dei vitalizi, cavallo di battaglia delle truppe pentastellate. Il M5s ci riprova e, dopo quello lanciato qualche giorno fa sul presidente della Camera, Roberto Fico, e la ‘casta’ con i Cinquestelle perdenti e il post rimosso, la scena sembra ripetersi. Questa volta a lanciare la consultazione popolare sono i grillini siciliani. Il tema è sempre lo stesso: i vitalizi degli ex parlamentari.

“Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo tagliare questo privilegio ingiusto anche qui alla Regione siciliana. Ma siamo gli unici. Perfino Micicchè ha avuto il coraggio di dichiarare che senza morirebbe di fame. Voi da che parte state?” si legge nel post che ha già ottenuto quasi mille condivisioni e oltre un migliaio di commenti. Sotto a rappresentare le due posizioni, ‘tagliamo i vitalizi’ e ‘teniamo i privilegi’ ci sono Giancarlo Cancelleri, big pentastellato in Sicilia a favore del taglio e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, contrario alla scure sui vitalizi. Per votare ci sono ancora sei giorni di tempo, ma il risultato, al momento è schiacciante e vede trionfare il ‘no’ al taglio con Miccichè al 70 per cento e Cancelleri al 30 per cento. “Ma perché fate questi sondaggi? Non abbiamo bisogno di questi sondaggi – scrive Marilisa -. Sono concetti universalmente giusti e ovvi, che non hanno bisogno dell’espressione di una preferenza! Questi sondaggi servono solo ad attirare troll e gente che vi boicotta per deridervi!”. Contrario al sondaggio anche Piero: “Perché continuiamo a fare questi errori di comunicazione da veri principianti? Ci stiamo perdendo, iniziamo a lavorare seriamente invece di fare questi sondaggi da terza elementare”.

“Fi e Pd pagano società specializzate per i like a favore dei vitalizi” spiega Anita, mentre Sabina mette in dubbio le percentuali: “Proporrei di andare a censire nome per nome chi vota per tenerli… sarà un parente di terza generazione che campa col vitalizio di qualche parente o andiamo a vedere che lavoro fa… è vero che siamo un popolo di italioti, ma che gli italiani che muoiono di fame, che non hanno un lavoro votino così non ci crede nessuno”.

Il sondaggio ‘boccia’ il M5s siciliano, ma i pentastellati non ci stanno e rilanciano. “Il vitalizio agli ex parlamentari lo tagliamo ugualmente”. Nel pomeriggio i grillini

siciliano avevano lanciato sulla pagina Facebook del Movimento in

Sicilia un sondaggio: ‘Vitalizi ex parlamentari: da che parte stai?’.

Sotto le facce di Giancarlo Cancelleri, big pentastellato nell’Isola, e Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, che in tema di vitalizi nei giorni scorsi era tornato a ribadire la sua contrarietà. E a sorpresa a vincere con percentuali bulgare, 70 per cento contro 30, era stato proprio il numero uno di Sala d’Ercole.

Adesso il M5s rilancia. “Ok raga, abbiamo capito: voi il vitalizio nonlo volete tagliare – si legge in un post -. Almeno questo è quello chevogliono Ugo Pertugio, Iuri Lemizza, Anomimo Emil, Gian Grullo, Marco ocraM e tutti quelli che hanno votato a favore dei vitalizi.

Fortunatamente ci vuole un attimo per capire che la stragrande maggioranza di questi utenti è finta. Per carità, qualcuno che tifa davvero per i vitalizi ci sarà (una perversione che non auguriamo a nessuno), a questi dobbiamo dare una brutta notizia: il vitalizio agliex parlamentari lo tagliamo ugualmente. Ps. il prossimo sondaggio lo faremo sulla pace del mondo, vediamo quanto riuscite a essere

birichini”.

