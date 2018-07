Vaccini: Question Time Camera, Grillo risponde alle interrogazioni

🔊 Ascolta l'articolo

Si svolgerà oggi, alle 15, alla Camera, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio. Il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, risponderà ad una interrogazione sulle “iniziative urgenti in merito all’accesso alle graduatorie ad esaurimento per i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002”, mentre il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, risponderà a “interrogazioni su tempi e modalità di erogazione degli aiuti alle imprese ittiche in vista dell’imminente fermo biologico per il 2018; sulla tutela dei prodotti agroalimentari italiani in vista della scadenza delle sanzioni economiche dell’Unione europea nei confronti della Russia”.

La ministra della Salute, Giulia Grillo, risponderà sulle “iniziative in materia di vaccinazioni obbligatorie; sulla proroga della data del 10 luglio per la consegna della documentazione relativa alle vaccinazioni necessarie per l’iscrizione all’anno scolastico 2018/2019 e sugli indirizzi politici in materia vaccinale; sulle iniziative volte ad inserire gli ausili e le protesi con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive nell’ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza; sulle iniziative volte a garantire l’omogeneità sul territorio nazionale della prevenzione, della cura e della riabilitazione relative alla dipendenza da gioco d’azzardo”.

