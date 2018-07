MareFestival Salina, il Premio in ricordo di Troisi a Galiena, Brizzi e Roberto Lipari

🔊 Ascolta l'articolo

Anna Galiena, una delle attrici più apprezzate del cinema italiano e francese con oltre 60 pellicole; Fausto Brizzi, commediografo noto per film come “Ex”, “Maschi contro femmine”, “Femmine contro maschi”, “Notte prima degli esami” e tantissimi altri, Premio David e più volte Nastro d’Argento; Roberto Lipari, stella della comicità siciliana, dal successo di programmi come “Eccezionale veramente” a “Colorado Cafè” spopola con la sua graffiante ma garbata ironia sui social con oltre 270mila follower: sono stati annunciati oggi, al Marina del Nettuno di Messina, i primi ospiti di MareFestival Salina che riceveranno il Premio in ricordo di Massimo Troisi. “Un programma ricco di appuntamenti per far conoscere da vicino il cinema italiano da un lato, e talenti made in Sicily, dall’altro” – ha spiegato il direttore artistico, il giornalista Massimiliano Cavaleri, che sette anni fa assieme alla collega Patrizia Casale, ha ideato l’evento promosso dall’associazione culturale Prima Sicilia. “MareFestival è un evento fortemente voluto dalle amministrazioni locali in primis Santa Marina Salina con il sindaco Domenico Arabia e l’assessore Linda Sidoti; e da Malfa con Clara Rametta e Luciano Sangiolo”.

Appuntamento sull’isola dall’11 al 15 luglio: mercoledì 11 apertura all’Hotel Santa Isabel con la madrina Maria Grazia Cucinotta, protagonista di talk show serale esclusivo al Lido Gharb di Lingua; giovedì 12, giornata a Malfa con talk show pomeridiani all’Hotel Ravesi con Galiena e Lipari e show in piazza con il film “DEI” e la consegna di una Targa d’Argento alla protagonista Martina Catalfamo, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto; venerdì 13 all’Hotel Arcangelo evento dedicato a Brizzi e la sera, spettacolo in piazza Santa Marina con la Cucinotta premiata dall’ass. reg. al Turismo Sandro Pappalardo, che ha concesso il patrocinio alla manifestazione, la proiezione del film candidato ai David “Malarazza” (girato a Catania), con Stella Egitto e Giovanni Virgilio, attrice e regista che ritireranno la scultura-premio MareFestival Salina e la visione dei corti “Buon viaggio” e “FiSOlofia” con due Targhe d’Argento ai registi Piergiorgio Seidita e Nicola Palmeri; sabato 14 defilè di moda al Rapanui e show in piazza Santa Marina, dove l’appena 19enne Davide Riccardo ritirerà un premio speciale per essere l’unico ballerino italiano (e messinese) a far parte del “New York City Ballet”, una della compagnie di danza più prestigiose al mondo; domenica 15, incontro con Egitto e Virgilio all’Hotel I 5 Balconi; a presentare le serate Marika Micalizzi e Nadia La Malfa. Alla conferenza, arricchita da una sfilata di moda di Heluna, Gioielli Costa, Le maglie e stoffe di Giò, Ketty Turano Chapeau e I Malandrini Beach Wear (hair Stilist Gentile Group Compagnia della Bellezza e Make up Body’s Comfort), hanno preso parte anche Giovanni Capone, dir. vendite della Gicap, principale sostenitore del Festival, il CRAL Città Metropolitana di Messina, ogni anno partner dell’iniziativa; Fabio Longo consulente RAI che ogni anno dà la Mediapartner. Marefestival è promosso da Prima Sicilia, segretario Francesco Cappello, e patrocinato da Regione Siciliana Ass. Reg. Turismo, ARS, Comuni di Santa Marina Salina e Malfa.

