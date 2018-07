Tensione governo-imprese  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il decreto Dignità divide governo e imprese. Da una parte il vicepremier Luigi Di Maio parla di provvedimento che dà un “colpo mortale al precariato, licenziando il Jobs act”, restituendo “diritti” e combattendo “precarietà, burocrazia, azzardo e delocalizzazione”; dall’altra Confindustria commenta le decisioni del Consiglio dei ministri come “un segnale molto negativo per il mondo delle imprese”.

Secondo il ministro del Lavoro, la precarietà è “una piaga che sta danneggiando le famiglie e la nascita di nuove. Contrastarla è un modo per permettere la crescita demografica, combatterla vuol dire consentire ai giovani di farsi una famiglia, vuol dire meno stress e depressione, in un Paese dove abbiamo tra i più alti usi di antidepressivi” e la “precarietà incide tantissimo”. Per viale dell’Astronomia, invece, “l’incidenza dei contratti a termine sul totale degli occupati è, in Italia, in linea con la media europea”, per cui il risultato “sarà di avere meno lavoro, non meno precarietà”.

Il premier Giuseppe Conte, in apertura di conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha voluto rassicurare il mondo delle imprese: “Adotteremo misure per incentivare le attività imprenditoriali. Vogliamo una sana alleanza con il mondo del lavoro e imprenditoriale” ha assicurato, evidenziando come il provvedimento “contrasta la dimensione precaria del lavoro”, perché la precarietà dei lavoratori “non può protrarsi nel tempo”.

E, in merito alla bocciatura da parte di Confindustria, il presidente del Consiglio ha spiegato che “questo governo non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi adotteremo anche misure per favorire la crescita economica, vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale ma vogliamo contrastare le iniziative ingiustificate” come chi se ne va dopo aver beneficiato degli aiuti pubblici.

