Stagione incendi, Lucca Sicula, interviene per la prima volta Aeronautica militare

Per la prima volta in Sicilia un elicottero HH 139A dell’Aeronautica militare è stato impegnato nella lotta antincendi. Nel pomeriggio di oggi il mezzo dell’82° Centro Csar (Combat Search and Rescue-Ricerca e Soccorso), riferisce una nota della Difesa, è decollato, dalla base aerea di Trapani Birgi, per spegnere un incendio divampato in località Portella Caterina Lucca Sicula in provincia di Agrigento. L’equipaggio, decollato su ordine del Coa (Comando operazioni aeree) di Poggio Renatico (Fe) in coordinamento con il Soup (Sala operativa unificata permanente) della Regione Sicilia, si è diretto nella zona colpita dalle fiamme estese con una fronte di 200 mt. ed è riuscito a domare l’incendio grazie a 14 sganci in cui sono stati rilasciati circa 10 mila litri di acqua.

Si tratta del sesto intervento operativo in seno alla campagna antincendi boschivi 2018 per la regione Sicilia per la quale la Difesa ha messo a disposizione alcuni assetti delle Forze armate. In particolare, ricorda la nota, L’Esercito nel mese di giugno è già intervenuto cinque volte nelle province della Sicilia orientale (Caltanissetta, Catania e Siracusa) con l’elicottero AB -412 che per lo spegnimento degli incendi ha versato complessivamente 97mila litri. Le Forze Armate concorrono alla campagna antincendi boschivi 2018 sia in ambito regione Siciliana sia nazionale. In particolare il Ministero della Difesa lo scorso 8 giugno ha perfezionato l’accordo con la Protezione nazionale e Regione Siciliana tesa a fornire la disponibilità di 295 ore di volo su tre velivoli rischierati dall’Esercito sulla Base di Sigonella (AB – 412), dalla Marina Militare sulla Base di Catania (SH – 212) e dall’Aeronautica Militare sulla Base di Trapani (HH – 139).

Nel corso della prima parte del 2018 gli equipaggi dell’82° Centro Csar hanno acquisito la capacità Aib (Anti incendi boschivi) con l’elicottero in dotazione, il moderno HH-139A, partecipando attivamente al dispositivo posto in essere dalla Regione Sicilia per fronteggiare l’emergenza incendi. L’azione di contrasto ai fronti di fuoco dell’HH-139A spesso si affianca a quella dei velivoli Canadair, rischierati sempre sulla base trapanese. (Sin/AdnKronos)

