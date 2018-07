Roma, card da 5 euro per un anno di musei  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

”Dal 5 luglio il Sistema dei Musei Civici di Roma non sarà più lo stesso. Per chi vive e studia in città arriva la rivoluzione Mic, la nuova card che al costo di 5 euro per 12 mesi permetterà l’ingresso illimitato in tutti i Musei Civici. La Mic è disponibile per tutti i residenti, sia italiani che stranieri, i domiciliati temporanei e gli studenti delle università pubbliche e private della Capitale”. E’ quanto sottolinea in una nota il Campidoglio, annunciando la nuova iniziativa ideata e promossa da Roma Capitale e realizzata da Zètema Progetto Cultura nell’ambito dei servizi per la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali.

I MUSEI – ‘Chi avrà la card, ogni volta che lo desidera e senza pagare un biglietto d’ingresso – spiega il Campidoglio – potrà entrare nei Musei Capitolini, alla Centrale Montemartini, ai Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali, al Museo di Roma in Palazzo Braschi, al Museo di Roma in Trastevere, ai Musei di Villa Torlonia: Casino dei Principi/Casino Nobile/Casina delle Civette, al Museo dell’Ara Pacis, al Museo Civico di Zoologia e alla Galleria comunale d’Arte Moderna. Si potranno ammirare le collezioni permanenti, visitare le mostre temporanee, partecipare gratuitamente agli eventi, alle visite guidate e alle attività didattiche incluse nel costo del biglietto di ingresso al museo”. ”Le opere esposte cui la Mic dà accesso – aggiunge il Campidoglio – sono oltre 20.000, le esposizioni temporanee 29 solo nel 2018.

DOVE ACQUISTARE LA CARD – Trovare la Mic sarà semplice, afferma il Campidoglio, per ”acquistare la nuova card disponibile dal 5 luglio basterà andare in uno dei musei del Sistema (ad esclusione di Casa Museo Alberto Moravia e il Museo di Casal de’ Pazzi e dei Musei del Territorio), nei Tourist Infopoint di Termini, Nazionale, Minghetti, Sonnino, Fori Imperiali, Navona, Castel Sant’Angelo, Ciampino Apt e Fiumicino Apt. Oppure si potrà acquistare direttamente sul sito www.museiincomuneroma.it (con l’aggiunta di 1 euro di prevendita) per poi ritirarla in uno dei musei del circuito. La card sarà valida per 12 mesi e sarà possibile rinnovarla”, prosegue il Campidoglio.

CONDIZIONI DELLA CARD – ”La Card – spiega il Campidoglio – sarà nominativa e andrà mostrata insieme ad un documento di riconoscimento direttamente all’ingresso del museo, senza passare per la biglietteria. Le Card acquistate nei Musei e nei Tourist Infopoint saranno immediatamente attive, mentre le card acquistate online verranno attivate al momento del ritiro in uno dei punti citati. Tutte le informazioni su www.museiincomuneroma.it e 060608. Con la MIC si potrà inoltre usufruire di uno sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei musei e sarà possibile accedere gratuitamente anche durante le aperture straordinarie dei musei (festività natalizie e pasquali, eventi serali a 1 euro come Musei in Musica e La Notte dei Musei)”.

“Per chi acquisterà la Mic – aggiunge il Campidoglio – sono anche riconosciute condizioni speciali per visitare i Monumenti del Territorio, come il Foro di Cesare, il Ludus Magnus e il Fontanone del Gianicolo, aperti normalmente a gruppi e associazioni culturali esclusivamente su prenotazione allo 060608. I possessori della Mic pagheranno solamente il costo della visita guidata (attualmente obbligatoria) mentre il biglietto d’ingresso è gratuito. Per l’ingresso al museo del Circo Massimo valgono le stesse regole salvo il sabato e la domenica quando sarà ad accesso gratuito e libero con la Mic, senza necessità di prenotazione”.

