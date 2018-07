Musica: Caetano Veloso in tour in Italia con i tre figli  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Dal 13 al 21 luglio Caetano Veloso torna live in Italia con il suo nuovo tour ‘Ofertorio’, durante il quale per la prima volta l’artista salirà sul palco con i figli Moreno, Tom e Zeca. Lo spettacolo è in versione volutamente acustica, dimensione naturale di Caetano Veloso; il famoso esponente del Tropicalismo, accompagnato dai figli, condurrà le melodie suonando la sua chitarra e cantando con il suo inconfondibile timbro vocale. “Ho sempre desiderato fare musica con i miei figli in concerto – ha detto Veloso – Da quando sono piccoli ho sempre amato stargli vicino. Ognuno ha le sue particolarità. Ho sempre cantato per farli dormire. Seguendo percorsi diversi, tutti si sono avvicinati alla musica in un momento della loro vita. È uno show per famiglie, nato dal mio desiderio di trasmettere felicità. Avere dei figli è la cosa più importante nella mia vita adulta. Quello che ho imparato dalla nascita di Moreno, e confermato con gli arrivi di Zeca e Tom, non ha un nome e non ha un prezzo. Credo, veramente, che la nostra non sia una famiglia di musicisti qualunque: c’è un carattere genetico dedicato alla musica”.

Il musicista brasiliano è reduce dall’esibizione all’Eurovision Song Contest dove si è esibito con il portoghese Salvador Sobral, vincitore della precedente edizione. Il quartetto Veloso eseguirà i grandi successi del repertorio del celebre cantautore, come ‘Reconvexo’, ‘O Leãozinho’, ‘Un canto de afoxé para o bloco do Ilê’ e ‘Sertão’, oltre alle composizioni di Moreno Veloso e degli altri due figli più giovani. In Italia il tour sarà il 13 luglio a Pavia, nella Corte del Castello Visconteo; il 15 a Perugia nell’ambito di Umbria Jazz, all’Arena Santa Giuliana ; il 17 a Roccelletta di Borgia (Catanzaro) per Armonie d’Arte Festival e Fatti di Musica, nel Parco Archeologico Scolacium; il 21 luglio a Roma, alla Cavea dell’Auditorium parco della Musica. I concerti italiani sono prodotti e organizzati da Intersuoni Srl, divisione Booking & Management Unit BMU.

