Fuoriclasse dal cuore d’oro, chi è Mbappé  

Fonte: adnkronos.com

A soli 19 anni è già un vero talento. Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint Germain è il primo giocatore sotto i 20 anni a segnare una doppietta nella fase a eliminazione diretta in una coppa del mondo dal 1958 ad oggi, all’epoca a segnare due gol in una sola partita fu la leggenda del Brasile Pelé nel mundial di Svezia. E’ lui che ha fatto volare la Francia ai quarti di finale di Russia 2018, stendendo l’Argentina 4-3.

“Sono felice, ho sempre sostenuto che ai mondiali si scontrano i migliori giocatori ed è una grande occasione per mostrare il proprio talento. Non c’è palcoscenico migliore per far vedere le proprie qualità”. ha detto Mbappé. “E’ per me molto lusinghiero essere il primo dopo Pelé ma bisogna mettere le cose nel giusto contesto: Pelé è di un’altra categoria ma è chiaro che questo mi rende felice”, ha concluso.

Francese di origini camerunensi e algerine, il fuoriclasse del PSG, è considerato tra i giovani più promettenti del panorama internazionale ed è anche un giovanissimo dal cuore d’oro. Qualche mese fa ha fatto parlare di sé sui giornali transalpini per aver dichiarato di voler donare i soldi guadagnati con i Mondiali in beneficenza. Alla stampa francese Mbappé ha raccontato di non aver bisogno di essere pagato per giocare con i bleus. I calciatori della nazionale francese ricevono infatti circa 20.000 euro per ogni match disputato a Russia 2018.

