Sui vitalizi botta e risposta fra Miccichè e Cancelleri. 317 ex deputati in ambasce

Polemica a distanza tra il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, di Forza Italia, ed il vicepresidente, Giancarlo Cancelleri, del M5s. Al centro dello scontro il taglio dei vitalizi. L’esponente grillino ha annunciato di volere presentare la stessa proposta del presidente della Camera, Roberto Fico, anche all’Assemblea regionale siciliana. La proposta dei Cinquestelle punta a una sforbiciata media del 50 per cento, mettendo a rischio gli assegni di 317 ex deputati regionali.

“Questa non e’ una proposta, e’ una vendetta contro chi ha fatto politica – lamenta Micciche’, in un’intervista a la Repubblica – e io non accetto vendette e demagogia dentro l’Assemblea. Il vitalizio e’ un diritto acquisito e comunque in molti casi giusto. Io senza il vitalizio non avrei potuto mantenere la mia famiglia dopo aver rinunciato al mio lavoro per fare politica. Lo vogliono tagliare? Bene, finita questa legislatura mi faro’ mantenere, insieme ai miei familiari, da Cancelleri”.

“Non accetto azioni demagogiche – aggiunge Micciche’ -, non si puo’ togliere un diritto acquisito a chi in passato ha fatto politica per una vendetta nei confronti di una classe dirigente, e poi a tutti ricordo che gia’ dal 2011 i vitalizi non esistono piu'”. In effetti, chi e’ stato eletto all’Ars dopo il 2011 non ha un vitalizio ma una normale pensione con sistema contributivo. Solo chi e’ stato eletto prima ha il vitalizio.

“Se Cancelleri insiste con la demagogia, sappia che io sono pronto a superarlo – prosegue – il capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Milazzo, ha pronto un ddl che prevede lo svolgimento del mandato parlamentare all’Ars senza alcun compenso. Gratis. Insomma, Cancelleri non prenderebbe un euro. La verita’ e’ che questa lotta ai vitalizi e alle giuste retribuzioni di chi serve lo Stato sta producendo la classe politica piu’ scandente della storia d’Italia”.

Non si e’ lasciata attendere la replica di Cancelleri, che ha postato un video sul suo profilo Facebook. “Mi viene da ridere. Ne abbiamo parlato con Elena, oggi, mentre stavamo pranzando – commenta ironicamente Cancelleri, facendo riferimento alla compagna -. Mi ha detto ‘amore, dove si mangia in due si mangia anche in tre’. Quindi la notizia e’ questa, Gianfranco: ti aspettiamo. Tu dammi una mano a tagliare i vitalizi all’Ars e noi non ti lasciamo per strada. Qui, questa e’ la nostra casetta, paghiamo l’affitto ogni mese, viviamo come le persone normali, e dove si mangia in due si mangia anche in tre. Facciamo una buona alimentazione. Elena e’ una buona cuoca”.

Poi, tornando serio, aggiunge: “Questi hanno perso la ragione e non si rendono piu’ conto che quando aprono bocca diventano la caricatura di loro stessi e diventano vendicativi loro nei confronti dei cittadini. Micciche’ ha definito questa proposta del taglio dei vitalizi una vendetta politica. Ma il fatto che prendano i vitalizi, che sono privilegi rubati alla dignita’ di questo Paese, quella e’ una vendetta, nei confronti del buonsenso pero'”.

“Io vi dico – prosegue Cancelleri – fatevi sentire, fatevi sentire ancora di piu’, in maniera pacata e civile e senza insultare nessuno, ma cominciate a farvi sentire. Ci vogliono manifestazioni di piazza, e-mail, lettere per chiedere ai rappresentanti del popolo di approvare questo nostro provvedimento, che e’ un atto di giustizia sociale, di equita’ sociale. Tagliare i vitalizi, ricalcolarli, significa riportare i politici nella stessa condizione dei cittadini”.

“Questa proposta – conclude – noi la porteremo gia’ la prossima settimana nell’Ufficio di presidenza dell’Ars. Loro faranno ostruzionismo, si opporranno in tutti i modi, ma noi punteremo i piedi e, se sara’ necessario, vi chiameremo sotto l’Assemblea regionale per fare sentire la vostra voce”.

"Ogni anno in Sicilia vengono spesi 17 milioni di euro per mantenere ex parlamentari, mentre i comuni cittadini per ottenere una pensione devono lavorare una vita.

“Ironia a parte – ha continuato Cancelleri -, la verita’ di fondo e’ che queste persone diventano la caricatura di loro stessi. Tagliare i vitalizi, come e’ stato detto, non e’ una vendetta politica. In Italia c’e’ una legge che si chiama Fornero, che impone a chi oggi ha quarantanni di andare in pensione a 70”.

“I vitalizi, che sono privilegi rubati alla dignita’ dei cittadini – ha aggiunto -, sono una vendetta nei confronti del buonsenso. Quindi vi dico cominciate a farvi sentirei: non stiamo piu” a guardare, fatevi sentire di piu”, con manifestazioni di piazza, pacate e civili, email, lettere che devono chiedere ai rappresentanti del popolo di approvare questo nostro provvedimento che e’ un atto di equita’ sociale: tagliare i vitalizi, ricalcolarli, significa riportare i politici nella stessa condizione dei cittadini, significa fare una scelta di giustizia sociale”. (ITALPRESS)

