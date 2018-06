Cresce diffusione alcool e droga fra giovani in Sicilia, dati allarmanti

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Droghe e alcol sempre più diffusi tra i giovanissimi. I risultati di un questionario somministrato in forma anonima a 2.831 studenti di varie scuole di Palermo da Fabio Venturella, ricercatore dell’Università di Palermo, docente di Tossicologia e Farmacognosia alla facoltà di Farmacia e delegato dal rettore per le attività di prevenzione e informazione sulle ‘new drugs’, consegnano dati allarmanti.

Nell’89 per cento dei casi i ragazzi hanno bevuto alcool per la prima volta all’età di 12 anni, il 75 per cento si ubriaca almeno una volta a settimana, preferendo nel 48 per cento dei casi la discoteca per bere. Il 92 per cento lo fa il venerdì e sabato sera, e l’85 per cento degli intervistati ritiene indispensabile – per divertirsi meglio in compagnia di amici – fare ricorso ad alcool e droghe. Il 30-40 per cento assume droghe e, in media, il 60 per cento lo fa in maniera continuativa. La sostanza da ‘sballo’ preferita nel 90 per cento dei casi è la cannabis.

Il dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche dell’Università di Palermo (Stebicef), in collaborazione con Federfarma nazionale e Federfarma Palermo, Federazione nazionale Ordini dei farmacisti (Fofi), diverse scuole e alcuni Comuni dell’Isola, e con il patrocinio dell’assessorato regionale della Salute, del Rotary Club distretto 2110 e del Lions Unipa, avvia ora un progetto di prevenzione regionale che si articola nell’aggiornamento degli operatori sanitari e dei farmacisti e nell’informazione capillare presso atenei e scuole. L’obiettivo è fare conoscere ai ragazzi e ai loro genitori gli effetti sulla salute a breve, medio e lungo termine delle sostanze che si assumono sempre più frequentemente. A partire dal prossimo settembre tossicologi e farmacisti terranno corsi di aggiornamento per professionisti, operatori sanitari e forze dell’ordine. Dal prossimo anno scolastico e accademico si terranno gli incontri nelle scuole e negli atenei.

“Lo studio sulla situazione siciliana – spiega Venturella – ha fatto emergere un crescente ricorso a farmaci e integratori acquistati sul web e le prime avvisaglie della diffusione delle cosiddette ‘new and rape drugs’. Si sono anche registrati i primi casi per uso di fentanyl, acquistato online per sballare, sostanza che dà un potente effetto morfino-simile; ma anche della ‘Purple drank’, ovvero sciroppo alla codeina aggiunto alle bevande più alla moda per arrivare allo sballo durante le serate con gli amici; e della famigerata ‘Spice’, ovvero una miscela di cannabinoidi di origine sintetica che nulla hanno a che vedere con i cannabinoidi naturali. Ma i giovani – conclude Venturella – non sanno che l’uso improprio di sostanze appartenenti a queste e ad altre categorie possono provocare nel medio-lungo periodo danni permanenti al sistema nervoso e ad altri organi vitali2.

Secondo Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo, “da professionista, ma anche da genitore, ritengo pericoloso il tentativo in atto di banalizzare l’uso della cannabis attraverso ‘light shops’ sempre più diffusi in Sicilia e in Italia. Condivido l’allarme lanciato dal Consiglio superiore della Sanità, che nel suo parere contrario alla vendita di cannabis light ha evidenziato, così come conferma lo studio che presentiamo oggi, che anche piccole dosi di questa sostanza, se combinate o sommate ad altre molecole di uso comune, possono comunque raggiungere l’effetto stupefacente delle sostanze proibite”. (Loc/AdnKronos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.