Recordati passa agli inglesi  

Fonte: adnkronos.com

Gli azionisti di Fimei, holding che detiene circa il 51,8% delle azioni del gruppo farmaceutico Recordati, hanno raggiunto un accordo per cedere la loro intera partecipazione a un consorzio di fondi di investimento controllato dal fondo britannico Cvc Capital Partners. Lo comunica in una nota Cvc Capital Partners, precisando che il corrispettivo dell’operazione è di circa 3 miliardi di euro, pari a 28 euro per ciascuna azione di Recordati, e sarà pagato per circa 2,3 miliardi al closing dell’operazione e per 750 milioni in strumenti finanziari di debito subordinati di lungo termine.

L’accordo, spiega la società, è condizionato unicamente all’ottenimento da parte degli investitori delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità antitrust nelle giurisdizioni coinvolte. All’ottenimento di tali autorizzazioni, dopo il closing dell’operazione, in base alla normativa italiana, gli investitori dovranno lanciare un’offerta pubblica di acquisto totalitaria rivolta a tutti gli azionisti di minoranza.

“La famiglia Recordati – spiega il presidente e amministratore delegato di Fimei, Alberto Recordati – comunica di aver raggiunto un accordo con Cvc e i suoi co-investitori che vogliono investire e sviluppare la società nei prossimi anni. Questa importante decisione ha il sostegno di tutti gli azionisti di Fimei”. Si prevede che il perfezionamento dell’acquisizione di Fimei, condizionato unicamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust, abbia luogo nell’ultimo trimestre del 2018.

Andrea Recordati continuerà a guidare il gruppo farmaceutico che porta il suo nome come amministratore delegato, comunica la nota di Cvc Capital Partners che, dopo la sigla dell’accordo, ha chiesto al manager di mantenere il suo incarico assieme al suo management. “Sono lieto di aver incontrato un gruppo di investitori di alto profilo, per continuare a sviluppare la società negli anni a venire – afferma Andrea Recordati -. Sono altresì lieto che Cvc mi abbia chiesto di rimanere nella società come ceo, insieme all’attuale management team, riconosciuto per la sua professionalità e dedizione”.

“Nel processo di selezione del partner migliore per far ulteriormente crescere Recordati – sottolinea – è stato importante trovare una parte che permettesse alla società di rimanere indipendente, con continuità per il management e gli altri dipendenti e di accelerare la sua strategia di crescita attraverso acquisizioni”. Pertanto, conclude, “ho scelto di reinvestire personalmente in questa operazione, a fianco degli investitori”.

