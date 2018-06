Aste giudiziarie, vescovo di Ragusa: “Non spingere persone nel baratro”

🔊 Ascolta l'articolo

l grido del Battista “Non ti e’ lecito” (Non licet) e’ risuonato nella basilica di San Giovanni, a Vittoria, nel corso di un convegno che ha voluto dare risalto al fenomeno delle aste giudiziarie che, di recente, troppo spesso hanno privato le persone piu’ deboli della casa e della dignita’. L’appuntamento e’ stato inserito nel programma dei festeggiamenti patronali e si e’ tenuto all’interno della Basilica proprio per evidenziare come questo dramma sia sentito dalla Chiesa e fatto proprio dall’intera comunita’ ecclesiale. Il vescovo di Ragusa, monsignor Carmelo Cuttitta ha auspicato un’applicazione delle leggi e delle normative che evitino alle persone e alle famiglie di precipitare nel baratro. “Si innescano – ha evidenziato – meccanismi perversi che cercano di strappare persino l’ultimo respiro a persone gia’ provate dalle difficolta’. Come Chiesa locale siamo impegnati a tutelare le situazioni di difficolta’ e ci auguriamo che anche le banche, il sistema della giustizia, gli enti pubblici trovino il modo di non creare ulteriori difficolta’ a chi gia’ vive situazioni molto critiche e di porre in essere ogni utile iniziativa”. Secondo monsignor Cuttitta la migliore risposta a queste emergenze rimane quella di attivare le reti familiari e di prossimita’: “Familiari, parenti, amici sono i primi – spiega il vescovo – che possono far sentire la propria vicinanza a chi vive in solitudine queste difficolta’”.

“Fortunatamente – aggiunge monsignor Cuttitta – a Ragusa e in Sicilia il tessuto connettivo della famiglia e’ forte e puo’ aiutare chi e’ caduto nel baratro e non riesce a risollevarsi. La dimensione della solidarieta’ deve partire all’interno della famiglia per poi allargarsi alle amicizie, alle relazioni piu’ prossime e anche alla parrocchia. Anche il parroco puo’ attivare infatti una rete di solidarieta’, facendosi garante della destinazione degli aiuti. C’e’ la possibilita’ di potersi aiutare, prendendoci cura di chi ci e’ vicino”. Il giudice Claudio Maggioni, il commercialista Francesco Torre, la giornalista Aurora Nicosia, ognuno per le proprie competenze, hanno illustrato la disciplina normativa, evidenziando gli interessi del creditore e del debitore, il piano del consumatore, il ruolo in questo delicato fenomeno dell’informazione. A introdurre i lavori e’ stato l’arciprete, parroco don Salvatore Converso. A promuovere l’appuntamento sono stati la Diocesi di Ragusa, la Basilica di San Giovanni Battista di Vittoria, l’Azione Cattolica della Basilica di San Giovanni, il Comitato dei festeggiamenti patro-nali. La presenza della Chiesa in questo delicato campo e’ testimoniata, tra l’altro, dall’apertura a gennaio, a Vittoria, in via Cacciatori del Tevere 8, del punto di ascolto ‘L’Arca’ (Lavoro, Accoglienza, Responsabilita’, Comunita’, Ascolto) impegnato a trovare eventuali soluzioni ai problemi emergenti nei settori dell’agricoltura, dell’usura, del lavoro, del sovraindebitamento, del pignoramento delle case. (ITALPRESS).

