Cantone: “Rivendico la nostra correttezza”  

Fonte: adnkronos.com

I rilievi mossi dalla Procura di Milano all’operato dell’Anac hanno stupito Raffaele Cantone, che rivendica la “correttezza” del suo operato. “Sono stupito”, dice il presidente dell’Anac a chi gli chiedeva un commento, a margine di un evento al Politecnico di Milano.

“Rivendico con assoluta certezza la correttezza delle nostre attività istituzionali. Prendo atto – precisa – delle dichiarazioni che ha reso dopo” il procuratore “Greco, e per me la questione è chiusa. I miei rapporti personali con Greco sono stati sempre non ottimi, di più” e così i rapporti istituzionali con la procura di Milano “sempre non ottimi, ma di più”.

Cantone crede al fatto che sia stata “una valutazione tecnica scritta in modo non del tutto chiaro. Poi – precisa – se ci sono rilievi specifici siamo disposti a rispondere da tutte le parti”.

Alla domanda se si fosse qualcosa di migliorabile nelle procedure dell’Anac, “non c’è un tema di migliorabilità, noi facciamo un lavoro che non ha nulla a che vedere con quello giudiziario”, sottolinea ancora.

“Ovviamente – continua – se all’esito delle nostre attività, che sono regolate da leggi specifiche, emergono fatti di rilevanza penale, come è giusto che sia, vengono trasmessi alle Procure. Noi – precisa Cantone – non abbiamo mai interferito con le attività delle Procure, anzi in tutti i casi in cui lontanamente ci è stato segnalato che c’erano attività delle Procure ci siamo astenuti dal farlo. Quindi su questo, avendo io un’esperienza di Procura non di un giorno – non dimentico che ho fatto per oltre 15 anni il pubblico ministero – sono molto sensibile”.

Ad ogni modo, “per me non c’è nessuna polemica di nessun tipo, per me vale molto più la precisazione di Greco che non le parole che sono contenute nel documento”.

