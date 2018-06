La compagnia Volotea aumenta l’utile a 8,3 milioni euro nel 2017

🔊 Ascolta l'articolo

Volotea, la compagnia aerea che collega aeroporti di medie e piccole dimensioni in Europa, ha registrato un utile record di 8,3 milioni di Euro nel 2017. Il fatturato ha superato i 307,5 ​​milioni di Euro, con un incremento del 23% rispetto ai 250,5 milioni di Euro del 2016. Volotea ha diffuso oggi i risultati economici relativi al 2017, riportando un aumento del fatturato a 307,5 ​​milioni di Euro, con un incremento del +23% rispetto ai 250,5 milioni di Euro raggiunti del 2016. I ricavi ancillari, che hanno raggiunto 105,1 milioni di Euro, rappresentano il 34% dei ricavi totali e attestano Volotea come una delle compagnie aeree con i più alti standard in Europa. Nel 2017 Volotea ha operato 44.489 voli (+19% vs. 2016), trasportando più di 4,8 milioni di passeggeri (+40% vs. 2016) con un load factor dell’85,4%, ben 9,8 punti base in più rispetto a quello dello scorso anno.

Nel 2017 l’organico medio di Volotea era di 658 dipendenti, mentre quest’anno, in alta stagione, lavoreranno per Volotea 875 persone.

L’utile operativo di Volotea ha raggiunto 8,3 milioni di Euro dopo aver impegnato 2,6 milioni di Euro per spese relative ai costi sostenuti nel 2015 e 2016 per la preparazione del processo IPO. Per tanto, l’utile operativo corrente ammonta a 10,9 milioni di Euro.

L’utile netto dell’esercizio ha raggiunto gli 11,2 milioni di Euro dopo la contabilizzazione degli interessi passivi, delle differenze nette di cambio e delle imposte sul reddito.

Nel bilancio consolidato del 2017, il Gruppo Volotea ha adottato i principi contabili IFRS 16. Sebbene questo standard sia obbligatorio per i periodi fiscali che cominceranno dal 1° gennaio 2019, ne è consentita l’adozione anticipata. Volotea è una delle prime società in Spagna, e nel settore delle compagnie aeree europee, ad adottare questo tipo di regolamento.

Nel 2018, Volotea ha aperto 58 nuove rotte per un totale di 293 collegamenti in 78 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6 milioni di passeggeri nel 2018.

Volotea ha al momento 12 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia e Atene. Queste ultime 3 sono state recentemente inaugurate nel 2018.

L’organico Volotea nel 2017 era di 875 dipendenti e la compagnia creerà altri 250 nuovi posti di lavoro nel 2018 per capitalizzare la sua crescita.

Nel 2018 Volotea opererà nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono di sedili reclinabili e sono il 5% più spaziosi della media.

