Bonus cultura, ultime ore per richiederlo  

Fonte: adnkronos.com

Ultime ore per richiedere il bonus cultura. Domani, 30 giugno, scade infatti il termine per registrarsi sulla piattaforma informatica www.18App.it, passaggio necessario per richiedere i 500 euro riservati ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2017. Introdotto nel 2016, esteso dalla Legge di Bilancio all’anno successivo e riconfermato, seppure con delle modifiche, anche dal neoministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, l’incentivo può essere utilizzato dai diciottenni per l’acquisto di libri, biglietti per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo o per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

Per avere il bonus, utilizzabile fino al 31 dicembre 2018, i giovani interessati dovranno richiedere l’attribuzione della identità digitale (credenziali SPID), rivolgendosi a uno dei gestori di identità accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Utilizzando le credenziali dovranno poi registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata www.18App.it.

Ai beneficiari sarà quindi attribuita una Carta elettronica utilizzabile, attraverso buoni di spesa, presso le strutture inserite in un apposito elenco. Si ricorda che i buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che deve inserire i dati richiesti sulla piattaforma elettronica e possono essere anche stampati. Quando l’esercizio commerciale o il luogo culturale accreditato accetterà il voucher, si ridurrà automaticamente il credito disponibile.

In qualunque momento si può decidere di annullare un buono non ancora validato e crearne un altro, sempre nel limite dei 500 euro, ad eccezione dei buoni generati per musei, monumenti e parchi (che seguono un processo differente di validazione dei buoni). Nell’area autenticata dell’applicazione ’18app’ può essere sempre controllato lo stato del bonus verificando l’importo residuo a disposizione per ulteriori acquisti e l’elenco dei buoni prenotati e validati.

L’acquisto può essere completato in diversi modi: stampando il buono e presentandolo alla cassa; presentando alla cassa un dispositivo (ad esempio smartphone o tablet) e visualizzando i dati identificativi del buono, corredati di codice alfanumerico di 8 cifre, QR code e barcode. Così facendo si permetterà all’esercente di validare il buono attraverso l’inserimento su ’18app’, nella sezione dedicata agli esercenti, del suo codice identificativo e del codice identificativo del buono, così da completare l’acquisto.

