Musica: in radio ‘Autostop’, il nuovo singolo di Giada Agasucci  

Fonte: adnkronos.com

Sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale da venerdì 29 giugno il nuovo singolo di Giada Agasucci ‘Autostop’ che vede la partecipazione di G-MAX, fondatore del gruppo Flaminio Maphia. ‘Autostop’ si può considerare il capitolo finale di una trilogia che racconta il percorso interiore del cambiamento di Agasucci sia come artista sia come persona. La ‘trilogia del cambiamento’ è composta dai suoi ultimi tre singoli che hanno come elemento comune ‘l’amore’ raccontato in un percorso a tappe.

In ‘Non lasciarmi andare’ Giada trova la forza di uscire da un rapporto adolescenziale sbagliato, superando quelli che erano i suoi limiti, la disillusione; ne ‘La mia Itaca’, ritrova la fiducia in se stessa e la voglia di raggiungere i propri obiettivi; infine in ‘Autostop’ racconta la propria affermazione, la propria determinazione. Agasucci non ha paura di prendere delle decisioni, anche se apparentemente potrebbero sembrare impopolari. Infatti in maniera ironica ‘scarica’ un ragazzo che gli offre il lusso che lei rifiuta poiché consapevole di ciò che vuole: la semplicità delle piccole cose. In ‘Autostop’ ad aiutare l’artista a capire cosa effettivamente vuole, è G-Max che, come un fratello maggiore, le ricorda quali sono le cose davvero sono importanti nella vita. Giada Agasucci è una talentuosa interprete nata a Roma il 20 settembre 1995. Ama cantare sin da quando era bambina, ha iniziato a dedicarsi alla musica all’età di 7 anni. Dal 2010 al 2013 partecipa a numerosi festival e concorsi facendosi notare sin da subito per le sue doti canore: ‘Una stella sarò’ (1° classificata, 2010), “Una stella sarò” (1° classificata, 2011), ‘Una voce italiana’ (1° classificata, 2012).

E, ancora, ‘Cantamonte’ (1° classificata, 2012), ‘Far far away’ (1° classificata, 2012), “Una stella sarò” (1° classificata, 2013), ‘Stasera canto io’ (1° classificata e Premio della Critica, 2013), ‘Festival dell’adriatico’ (2° classificata, 2013), ‘Miss teenager’ (1° classificata, 2013), ‘Festival di Arce’ (1° classificata, 2013), ‘Cantamonte’ (1° classificata, 2013), ‘Faenza Pop Festival’ (3° classificata e Premio della Critica, 2013). Nel settembre 2013 Agasucci supera le selezioni ed entra a far parte del cast di ‘Amici 13’. ‘Amici’ rappresenta la sua grande occasione: arrivata in semifinale nel corso del programma la cantante della Squadra Blu, capitanata da Miguel Bosè, si è fatta notare grazie alla sua voce intensa, la sua dolcezza e la sua sensibilità. Nel corso del programma si è fatta notare con interpretazioni cariche di emozione, oltre ai prestigiosi duetti con nomi eccellenti della musica italiana ed internazionale come Kylie Minogue, Antonello Venditti, Loredana Bertè, Marco Mengoni, Umberto Tozzi, Fedez e Modà.

Uscita dal programma televisivo nell’estate del 2014 ha pubblicato il suo primo disco con Sony, dal titolo ‘Da Capo’. Per i due anni successivi, ha partecipato al programma tv di capodanno “L’anno che verrà” su Rai1. All’inizio del 2016 esce l’Ep “La foglia e il sole”. Da giugno 2017 inizia la sua collaborazione con l’etichetta discografica Otto P Management, ed esce il singolo ‘Non lasciarmi andare’. A fine aprile 2018 esce il singolo ‘La mia Itaca’.

