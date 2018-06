Melania torna dai migranti 

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

La first lady Melania Trump ha in programma un secondo viaggio in una struttura per migranti in Texas per vedere in prima persona come vengono trattate le persone che entrano illegalmente nel Paese. Lo ha confermato la portavoce Stephanie Grisham, senza fornire ulteriori dettagli sul viaggio, programmato per questa settimana. La scorsa settimana Melania si è recata senza preavviso a McAllen, in Texas, per visitare l’Upbring New Hope Children’s Shelter, dove ha incontrato alcuni degli oltre 50 bambini ospitati. Un viaggio, descritto come umanitario, che è stato offuscato dalla polemica per la giacca con la scritta ‘I really don’t care, do u?’ (A me non importa nulla, e a te?) che indossava mentre saliva a bordo dell’aereo della base aerea di Andrews.

Nel corso della nuova visita, è probabile che la first lady si recherà all’Ursula border patrol processing center, la struttura dove sono tenuti in custodia anche i minori separati dai genitori. La visita era già in programma la scorsa settimana, ma è stata annullata all’ultimo momento a causa di un alluvione, ha detto il suo ufficio.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.