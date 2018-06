Palermo: un’ordinanza incerta su via Roma chiusa fino al 29 dicembre

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il Comune di Palermo, nonostante i lavori stradali siano fermi da tempo, avrebbe concesso una proroga alla ditta Sikelia che cura i lavori del collettore fognario in via Roma, da via Cavour a via Bentivegna, fino al prossimo 29 dicembre. Almeno così sembrerebbe da un’ordinanza dell’Ufficio Traffico pubblicata ieri sul sito web del Comune. Ma non è una certezza in quanto, in base a quanto riferito dall’assessore ai Lavori Pubblici, Emilio Arcuri, sull’ordinanza non mancano i dubbi e pare incontrerà oggi la ditta per conoscere realmente il programma dei lavori. Insomma, non è chiara la procedura e inoltre bisogna tenere conto del contenzioso con la Telecom, che dovrebbe spostare un cavo dei sotto-servizi.

Motivo per cui l’ATI “La Cala srl” finora non ha potuto procedere coi lavori. Una disorganizzazione tra uffici comunali, impresa e titolari di sotto-servizi che finora ha danneggiato solo i palermitani: in particolare i residenti e i commercianti della zona. Il traffico dallo scorso aprile è stato rivoluzionato.

Il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli, sulla propria pagina Facebook preannuncia battaglia a Sala delle Lapidi: “Di nuovo fermi i lavori in via Roma? Stasera di nuovo interrogazione in Consiglio comunale”.

Qualsiasi decisione verrà presa oggi, una cosa è certa: i disagi sono lontani dalla conclusione. La proroga di altri 6 mesi testimonia che i ritardi sono notevoli.

Una volta conclusa questa fase di spostamento delle sotto-reti, il cantiere entrerà nella fase più importante probabilmente in piena estate, con lo scavo del “pozzo” tra via Roma e via Guardione. Da qui, scavando con la tecnica del microtunnel una piccola talpa opererà a circa 10 metri di profondità. Da piazza XIII Vittime le condutture porteranno le acque nere prima a Porta Felice, poi al ponte sull’Oreto, in viale dei Picciotti e viale d’Aosta per dirigerle, infine, ad Acqua dei Corsari.

L’appalto integrato è denominato Sistema Cala o meglio, Disinquinamento della fascia costiera dall’Acquasanta al fiume Oreto e ha un valore di quasi 19 milioni di euro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.