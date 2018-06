Investire in oro, i pro e i contro  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Investire in oro è ancora oggi uno dei metodi più efficaci per mettere al sicuro il proprio capitale e per garantirsi buoni guadagni sul lungo periodo. Tuttavia non esiste un solo modo per investire in oro: ad esempio c’è chi preferisce acquistare oro fisico o lingotti, mentre altri sono più favorevoli ad acquistare materia prima sui mercati finanziari. D’altronde investire in oro avvalendosi di strumenti finanziari (quindi senza acquistarlo fisicamente) è sicuramente la soluzione più comoda, tuttavia è anche la più rischiosa poiché si rimane soggetti alle leggi e ai costi dei mercati finanziari.

Per chi vuole fare soldi tramite gli investimenti, l’oro resta comunque una delle soluzioni più sicure tra quelle attualmente disponibili. Ad esempio, il Bitcoin di cui si sente tanto parlare è molto più volatile rispetto all’oro e di conseguenza si tratta di un investimento maggiormente rischioso. Perché quindi conviene investire in oro? Come anticipato, dal momento che l’oro è da sempre considerato come un bene pregiato – e difficile da estrarre – il suo valore resta più o meno invariato nel tempo; si tratta quindi di un titolo di bassa volatilità, dove mettere al sicuro il capitale. Bisogna mettere in conto, però, che i migliori rendimenti dell’oro sono quelli per il lungo periodo; quindi se volete guadagnare nell’immediato è meglio pensare ad altre fonti di investimento.

Il prezzo dell’oro di solito subisce il maggior incremento nei periodi di maggiore insicurezza economica. Tuttavia la poca volatilità dell’oro potrebbe essere anche uno svantaggio per gli investitori; infatti, qualora il prezzo per un motivo o per un altro dovesse scendere, allora sarà più difficile tamponare le perdite visto che il valore potrebbe rimanere bloccato per diverso tempo.

