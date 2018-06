Emigrazione, Forello scrive a Cancelleri, Caro Giancarlo non cadere nel tranello leghista

🔊 Ascolta l'articolo

Salvatore Ugo Forello

Caro Giancarlo, non cadere anche tu nel tranello leghista. Il fatto che l’Italia abbia dimostrato di essere capace di grande accoglienza, non legittima oggi a divenire insensibili o spietati con i migranti che si trovano “sequestrati” in mezzo al Mare Mediterraneo. Il senso di umanità, che misura il grado di civiltà di un paese, viene sempre prima di tutto e non può essere temporaneamente sospeso con l’obiettivo di costringere l’Europa a far fronte alle proprie responsabilità. La verità è che di questo clima salviniano non se ne può più. E non si può continuare a rincorrerlo sul suo terreno. Perché le sue non sono banali semplificazioni, ma pericolose mistificazioni che rischiano seriamente di rendere incendiaria la stessa aria che respiriamo. Contando sulla mancanza di un confronto dialettico interno al Governo, Salvini continua imperterrito a sviluppare la sua azione di governo dando addosso alle Organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo. Cioè governa attraverso una retorica che individua un semplice capro espiatorio da sacrificare all’altare di un nazionalismo inconcludente. E’ notizia recente quella dell’archiviazione disposta dai giudici di Palermo dell’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al traffico di uomini, che vedeva coinvolte la Ong spagnola Proactiva, con il natante Golfo azzurro, e quella tedesca Sea Watch, con Iuventa. Un fatto che fornisce un’ulteriore ragione per non fare generalizzazioni a discapito delle Ong che dovrebbe, come minimo, indurre a ripensare a come lo stesso Movimento rappresenta e comunica il fenomeno, a non brandire frasi come “chiusure dei porti”, che è una scelta al di fuori dei limiti della legalità nazionale e internazionale (come ieri ha precisato il Comandante De Falco). Il ministro dell’Interno ignora allegramente il fatto, e si fa selfie sull’Arno di questo tenore: “Buona serata Amici, che fate? p.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini!”. Possiamo continuare a derubricare tutto a discutibile “colore”? Salvini scrive di voler fare il Ministro insieme ai suoi follwers. E’ vero, non gli interessa molto farlo con il Presidente del Consiglio e gli altri ministri, mi sembra abbastanza evidente: gioca una partita tutta sua. Frenetico e compulsivo, schiacciato sulla cronaca ora per ora, il linguaggio di Salvini si sta sostanziando in un clima che potrebbe precipitare da un momento all’altro. Di post in post ha costruito un senso comune fazioso, esaltato, che dietro le posticce apparenze del buon senso del padre di famiglia, dietro i vuoti proclami della lotta agli scafisti, si concretizza in una cosa sola: fare la guerra alle ong che soccorrono le persone in mare. Cioè fare la guerra, da Ministro della Repubblica italiana a poche decine di europei che fanno ciò che possono per salvare delle vite in mare. Una guerra a colpi di diffamazione e porti chiusi, venduta, sì, venduta, come se fosse contrasto al traffico di esseri umani, che esiste per ben differenti ragioni. Ma quelle delle migrazioni non è un fenomeno semplice, che può esser reso comprensibile e governabile attraverso una comunicazione superficiale e compulsiva. Nel Mediterraneo in quindici anni sono morti più di 34.000 persone. In questi anni gli Stati europei si sono e si stanno dimostrando incapaci di condividere doveri e responsabilità, cosa che invece, nel suo piccolo, ha dimostrato di saper fare la società civile europea, perché di questo parliamo quando parliamo di ong nel Mediterraneo, e certo non di complici di scafisti e trafficanti. Come ha recentemente dichiarato il Presidente della conferenza episcopale italiana, il braccio di ferro sulla nave Aquarius ha rafforzato l’impressione “che i migranti siano un tema di distrazione di massa rispetto ad altri problemi dell’Italia, dell’Europa e del mondo occidentale.” Non potendo risolvere in tempi brevi un problema complesso si dà addosso alle Ong, che sono indebitamente accusate di favorire la tratta degli esseri umani. Secondo una ricerca dell’Istituto per gli studi di politica internazionale, i dati “in realtà mostrano che non esiste una correlazione tra le attività di soccorso in mare svolte dalle Ong e gli sbarchi sulle coste italiane. A determinare il numero di partenze tra il 2015 e oggi sembrano essere stati dunque altri fattori, tra cui per esempio le attività dei trafficanti sulla costa”.

Un serio studi del fenomeno, ad oggi, ci dice questo. Ma Salvini ha egemonizzato il discorso pubblico imponendo la questione in ben altri termini. I veri trafficanti operano impuniti negli stati africani e senza accordi con questi governi si può far veramente poco. Ma trasformare questa oggettiva difficoltà in un’opportunità per additare al grande pubblico un capro espiatorio è veramente meschino. La Libia, poi, non è uno stato pacificato, instabile di fatto ci sono due governi. Ed è un paese dove i centri di detenzione sono sistematicamente controllati dalle milizie che contribuiscono al commercio di esseri umani. Le Ong sono quindi sempre e comunque “buone”? No, ma calma e sangue freddo, c’è il diritto. Gli eventuali reati, le possibili irregolarità, i possibili errori devono essere accertati caso per caso, le responsabilità penali sono individuali. E’ un principio di civiltà e di legalità internazionale che non può naufragare appresso alle sparate di Salvini. Le ong che dovessero risultare responsabili pagheranno, ma i porti devono restare aperti. Certo non sarà un semplice consigliere comunale a poter indicare delle soluzioni, ma altre direzioni verso cui guardare, delle ipotesi da approfondire, ci sono. Il Movimento è post ideologico, ma se ha avuto un senso farlo nascere il giorno di San Francesco, come un tempo reclamavamo, non ci possiamo appiattire al sovranismo delle destra leghista. Io guarderei alla proposta del Prof. Paolo Morozzo della Rocca, professore di diritto privato all’università di Urbino e responsabile dell’area legale della Comunità di Sant’Egidio:

«È tempo di reintrodurre una politica di ingressi legali così forte e numerosa e quindi non simbolica da porsi come misura efficace di contrasto all’immigrazione illegale o irregolare, davvero in grado di contrastare le morti in mare e nel deserto. A livello di Unione Europea occorre stabilire una quota d’ingresso tra motivi umanitari e di lavoro, quindi quote d’ingresso sicure legali per cinquecento mila unità l’anno, questo significherebbe una media di 18,500 persone per ogni paese, certo un po’ troppe per il Lussemburgo, ma mi sembra che l’Italia ne accolga ogni anno molti di più illegalmente attraverso gli sbarchi». Ora, di certo non tocca a me elaborare ed attuare un’esaustiva ed articolata politica sulle migrazioni, ma da attivista sento l’imperativo morale di rivolgermi al Presidente Conte e al ministro Toninelli: non è chiudendo i porti che l’Italia potrà affrontare il fenomeno ed avere una più fattiva solidarietà dagli altri stati europei. Restiamo umani e fedeli ai nostri valori.

Salvatore Ugo Forello

