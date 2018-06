Musica: l’amore fra sorrisi e cicatrici nella clip ‘Si fussi fimmina’ di Bondì  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Da oggi online su YouTube il videoclip ‘Si fussi fimmina’, primo brano che anticipa l’uscita, prevista in autunno, di ‘Nivuru’ (Malintenti Dischi 800A Records), nuovo album di Alessio Bondì.

“Questa ballata mette in scena la sinestesia di una separazione – racconta Alessio – negli spazi confusi in cui l’Amore non si trasforma ancora in qualcos’altro e non si sa più con che cuore presentarsi davanti all’altro. Ci ho messo tre anni per finirla ma come altre mie canzoni, la prima ispirazione è venuta in un momento di calma, svegliandomi da un sonno profondo, come premonizione di quello che sarebbe avvenuto dopo. Ha il sapore della grande storia d’Amore a cui è rivolta e ne porta con sé tutti gli scatoloni, le cicatrici, i sorrisi”.

Sul videoclip, Bondì spiega l’idea di fondo: “E’ molto semplice ma magnetica, io e il regista Ludovico Di Martino volevamo raccontare un Amore, vissuto con intensità dal suo inizio fino alla fine e descritto da un bacio appassionato in un luogo e tempo sospesi. Il video è pensato come un unico, fluido piano-sequenza: una modalità di ripresa che include la performance al suo interno, in un certo senso è come se si facesse teatro con una regia cinematografica. Quando abbiamo girato alcune take tutta la troupe era in lacrime, gli attori Alessio Del Mastro e Marta Jacquier si sono fatti canna d’organo per le note che volevamo passassero, una vera magia”.

Finalista al Premio Tenco 2015 e vincitore del Premio De Andrè nel 2014, Alessio Bondì è una delle recenti rivelazioni del cantautorato italiano. La sua scrittura è meticcia: nasce da radici folk, si mescola con i ritmi contemporanei e con il suono esotico della lingua natìa, il dialetto palermitano.

Con l’album ‘Sfardo’, pubblicato ad aprile 2015 (Malintenti Dischi – 800A Records – distribuito da Audioglobe/Rough Trade/Believe Digital) Bondì è riuscito ad esportare il dialetto palermitano in Italia e all’estero conquistando critica e pubblico con oltre 100 concerti in tutta Italia e in Europa (Berlino, Parigi, Barcellona) negli ultimi due anni.

Un successo in termini di live ma anche di dischi visto che ‘Sfardo’ è stato, inoltre, pubblicato e distribuito in 10 Paesi (Spagna, Germania, Austria, Belgio, Brasile, Olanda, Francia, Lussemburgo, Svizzera e UK) in digitale, cd e vinile, con traduzioni in 5 lingue.

