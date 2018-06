L’organigramma delle due Camere, ecco il nuovo Manuale Cencelli

🔊 Ascolta l'articolo

Sono ben 140 gli incarichi principali nelle commissioni. Si sono costituite le 14 commissioni permanenti di camera e senato. Composte da deputati e senatori, nella prima seduta sono stati eletti gli uffici di presidenza: 28 presidenti, 56 vice presidenti e 56 segretari.

17 a 11 per il Movimento 5 stelle.

Le 28 presidenze sono state divise tra i partiti che sostengono il governo Conte: M5s e Lega. Il partito guidato da Luigi Di Maio si è aggiudicato 17 delle 28 presidenze, lasciando il resto alla Lega. Al Movimento 5 stelle sono andate 17 presidenze su 28, lasciando le rimanenti 11 alla Lega. Per controbilanciare il tutto, sia le vice presidenze (17 su 28) che le segreteria (17 su 28) sono andate per il 60% a parlamentari leghisti

Il 53,57% degli incarichi alla Lega

La maggior parte degli 84 incarichi spettanti ai gruppi di maggioranza (28 presidenze, 28 vice presidenze e 28 segretari) sono andati alla Lega, e non al Movimento 5 stelle. Oltre alle 11 presidenze, il movimento di Salvini ha ottenuto 17 vice presidenze e 17 segretari.

3 su 10 hanno le donne presidente

Dei 140 incarichi negli uffici di presidenza delle commissioni, il 40% è in mano a donne. Ma più ci si avvicina ai ruoli importanti, più aumenta il gap tra i generi. Le donne ricoprono il 46,43% dei ruoli da segretario, il 39,29% delle vice presidenze e 28,57% delle presidenze.

Gli equilibri interni alla maggioranza

Un primo elemento da considerare sono gli effetti di questo evento sull’equilibrio di maggioranza tra Movimento 5 stelle e Lega. Per prassi gli incarichi negli uffici di presidenza sono divisi nel seguente modo:

1 presidenza per le 28 commissioni permanenti (14 per ramo): tutte e 28 alla maggioranza;

2 vice presidenze per le 28 commissioni permanenti (14 per ramo): divise equamente tra maggioranze e opposizione, 28 e 28;

2 segretari per le 28 commissioni permanenti (14 per ramo): divise equamente tra maggioranze e opposizione, 28 e 28.

Questo vuole dire che i gruppi parlamentari che sostengono il governo hanno dovuto riempire 84 caselle (28 presidenze, 28 vice presidenze e 28 segretari).

Le commissioni parlamentari sono il centro dell’attività legislativa del nostro parlamento. Sono il luogo in cui comincia l’iter di ogni proposta di legge, e in cui avviene la maggior parte del lavoro di deputati e senatori. Proprio per questo motivo l’attesa per la loro costituzione era molta, sia per sbloccare lo stallo legislativo in cui ci trovavamo, sia per analizzare in maniera definitiva gli equilibri di potere all’interno del nostro parlamento.

Come abbiamo analizzato nell’Indice di produttività parlamentare 2017 sono proprio gli incarichi apicali nelle commissioni a determinare la capacità di un deputato o senatore di influire sui lavori dell’aula

Dopo oltre 100 giorni dalle elezioni e 20 dall’insediamento del governo può realmente iniziare l’attività della XVIII legislatura. Ieri sono state formate le 28 commissioni permanenti (14 per ramo), con l’elezione dei vari uffici di presidenza. Un momento di snodo fondamentale per questa fase politica, soprattutto per quanto riguarda due aspetti: l’equilibrio di potere 5stelle-Lega, che ha portato a nomine incrociate tra presidenze e vice presidenze, e la situazione al senato, dove il governo continua ad avere un margine di vantaggio poco rassicurante.

Fonte: OpenPolis

