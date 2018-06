Governo al lavoro sui vaccini 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

A quanto si apprende il governo sta lavorando a un provvedimento in tema di vaccinazioni

. Sul tavolo dei ministeri competenti ci sarebbe la legge sull’obbligatorietà scolastica, fortemente voluta dall’allora ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e attaccata nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Un tema sul quale il ministro Giulia Grillo ha già sottolineato la competenza del suo dicastero. “Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore, capace da una parte di garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e che, dall’altra parte, metta al centro del dibattito parlamentare la revisione dell’impianto del decreto legge Lorenzin” aveva affermato in una nota Giulia Grillo. Intanto si avvicina a grandi passi la scadenza del 10 luglio, data ultima per presentare la documentazione comprovante l’effettuazione dei vaccini obbligatori per l’iscrizione alla scuola dell’obbligo per il 2018/19.

Si lavora al dossier, dunque, e sul tavolo ci sarebbero varie ipotesi. A quanto si apprende, la soluzione non dovrebbe prevedere la formula del decreto legge: si tratta di un tema che coinvolge direttamente anche il Miur, dal quale non trapela nulla. Per il ministro Marco Bussetti si tratta infatti di un tema di salute “che va affrontato tenendo bene a mente l’articolo 32 della Costituzione”. L’obbligatorietà, aveva precisato nei giorni scorsi il ministro Grillo, “è un argomento politico che ha a che fare con una strategia di tipo politico. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, se vuole utilizzare l’obbligatorietà e in quale misura”. Nel contratto di programma su cui si poggia il governo giallo-verde dedica una riga stringata al tema vaccini che – nel capitolo sanità – lascia intravedere la volontà di un superamento del dl Lorenzin.

