Caltanissetta, la gaffe della “Amara” S mancante

“Caltanisetta” – con una sola S anziche’ due – sull’etichetta di un noto amaro che proprio nel centro Sicilia, a Caltanissetta, con due S, ha avuto i natali nella meta’ dell’Ottocento. E’ la sorprendente gaffe che campeggia sull’etichetta di una nuova serie distribuita da Milano a Caltanissetta, almeno in una partita di bottiglie da 70cl, dell’Amaro Averna. La diffusione sui social della prima foto dell’etichetta con l’indicazione “Fratelli Averna spa via Xiboli 345 Caltanisetta (CL) Italia”, e poco piu’ sotto “processo di infusione in Caltanisetta”, ha provocato tanta ilarita’ ma anche incredulita’ e una certa indignazione soprattutto perche’ l’amaro Averna era un tempo l’orgoglio della citta’. Orgoglio e senso di appartenenza che, in verita’, con il tempo e’ andato via via scemando cosi’ come, d’altronde, si riduceva il nome della citta’ nei vari restyling dell’etichetta frontale dell’Amaro fino a essere relegato nell’etichetta posteriore. Caltanissetta, pero’, aveva sempre mantenuto la doppia “S” e la doppia “T” a dispetto delle cartoline postali che, stampate al nord, riportavano il nome della citta’ “Caltanisetta”. Da qualche decennio il ‘problema’ doppia S pero’ sembrava risolto e Caltanissetta aveva riacquistato il “gusto pieno della vita”.

Di recente, pero’, era incappata nell’errore l’organizzazione dell’ultimo Giro d’Italia. Nella zona riservata alle interviste erano stati affisse due scritte: “Caltanisetta”. In nottata dopo che l’inclemente rete aveva iniziato a polemizzare era arrivata la soluzione al problema: tolta una scritta, tagliata e incollata a filo “setta” all’iniziale “Caltanis”. Adesso la gaffe dell’Averna, sponsor di varie manifestazioni in citta’, che ha provocato amarezza nel sindaco, Giovanni Ruvolo: “la faremo correggere. Caltanissetta, si scrive con due S. Contattero’ i vertici della Campari e chiederemo di correggere”, dice all’Italpress. Dello stesso avviso anche l’assessore alla creativita’ e partecipazione, Pasquale Tornatore: “pare ci sia stato un errore in una partita di bottiglie, chiederemo chiarimenti alla Campari per capire cosa e’ successo”, dice, contattato dall’agenzia Italpress. Ma, pare evidente anche all’assessore, che e’ un esperto del settore che “il correttore di bozze non l’ha guardata bene e non ha visto bene…” (ITALPRESS)

