La Maersk in rada a Pozzallo. Volano parole grosse con Francia e Spagna

Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave cargo Alexander Maersk, da ieri in rada davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, per portare a terra una donna all’ottavo mese di gravidanza. La richiesta di aiuto sarebbe arrivata direttamente dalla nave e la donna dovrebbe essere trasferita all’ospedale di Modica (Ragusa).

La Alexander Maersk, che batte bandiera danese, attende ancora di sapere in quale porto poter sbarcare. “E’ di fronte a noi, a soli cinque miglia – racconta all’Adnkronos il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – Siamo pronti ad accoglierli qualora ricevessimo l’autorizzazione per lo sbarco“. La Maersk, che non è attrezzata per il salvataggio delle persone in mare, sarebbe anche stata rifornita di viveri e beni di prima necessità. I 113 migranti che si trovano a bordo sono stati salvati dalla nave Lifeline che da tre giorni è nel Mediterraneo in attesa di sapere dove poter attraccare.

Una manciata di ore al vertice Ue sui migranti e il clima è caldo come non mai. E al centro dello scontro sono Francia e Italia, ormai ai ferri corti. Ad accendere la miccia è Macron che ieri, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, ha negato l’esistenza di una crisi degli sbarchi in Europa e soprattutto in Italia, parlando di “realtà” dei fatti rispetto alle dichiarazioni del governo italiano. Un vero e proprio affronto per i ministri Salvini e Di Maio, che davanti all’attacco francese hanno risposto con toni infuocati.

“Arrogante”, “respingitore di donne e bambini a Ventimiglia” per il titolare del Viminale, per Di Maio Macron non solo “è fuori dalla realtà”, ma sta anche candidando la Francia “a diventare il nemico numero uno dell’Italia“. L’emergenza per i viceministri, “esiste eccome ed è alimentata anche dalla Francia con i continui respingimenti alla frontiera” e il presidente Macron, insieme all’Europa intera, deve iniziare a farsene carico. Insomma, ha tuonato Salvini, “se l’arroganza francese pensa di trasformare l’Italia nel campo profughi di tutt’Europa, magari dando qualche euro di mancia, ha totalmente sbagliato a capire”.

Ma gli attacchi all’Italia arrivano da più fronti. Nel pomeriggio, con il caso Lifeline ancora lontanissimo dal risolversi, a sferrare il secondo colpo della giornata è il premier maltese Joseph Muscat, urtato dalla richiesta italiana di accogliere la nave della ong: “Siamo un Paese sovrano e nessuno può dirci cosa possiamo e non possiamo fare. L’italia ha ragione nel dire che la nave ha violato le regole – ha spiegato Muscat in un’intervista all’emittente One Radio – ma ha sbagliato nel dire che dovevano dirigersi verso Malta”. E in serata, ad alimentare il fuoco, arriva anche l’intervento a gamba tesa del premier spagnolo Sanchez: “Ci sono governi come quello italiano – ha detto a El Pais – che stanno facendo politiche anti-europee e dove l’egoismo nazionale è più diffuso”.

Parole durissime che alla vigilia del vertice “informale” di oggi –convocato a Bruxelles dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno e durante il quale si incontreranno Grecia, Italia, Germania, Bulgaria, Malta, Austria, Francia e Spagna – sembravano allontanare sempre di più la speranza di un accordo.

Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non è nasconde le difficoltà di trovare un accordo sui migranti al summit europeo di giovedì e venerdì. “Un’intesa su alcuni capisaldi innovativi non è impossibile, benché sia difficile. E’ ovvio che nessuna modifica legislativa può essere adottata fra cinque giorni, ma può essere fissata la linea d’indirizzo lungo la quale procedere”, spiega in un’intervista al Messaggero, descrivendo l’incontro preparatorio di oggi a Bruxelles come una “tappa di riflessione”. All quale l’Italia va “chiedendo il superamento, non la semplice revisione della logica del regolamento di Dublino“.

L’Italia rischia l’isolamento? “La questione migratoria è lacerante”, afferma il ministro, per il quale “parlare du isolamento è parlare di un frammento fra i vari frammenti in cui ora è divisa l’Europa. Ormai l’Unione è un arcipelago di tante isole. Arretra la capacità di costruire equi compromessi, condividere, cooperare davvero. Chi vede la questione migratoria come una questione ad altissimo rischio per la tenuta dell’Unione europea drammatizza, ma potrebbe essere profeta“.

“L’Italia sta già rifiutando altre barche. La Spagna accoglierà di più? Non saremo insensibili a queste tragedie umanitarie, ma è evidente che la Spagna da sola non può dare una risposta. Ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l’egoismo nazionale è più diffuso”. Lo ha detto il premier socialista spagnolo, Pedro Sanchez, in un’intervista a El Pais. Secondo Sanchez “questo ha anche a che fare con la mancanza di solidarietà dimostrata in precedenza dall’Ue nei riguardi di un Paese che ospita già mezzo milione di esseri umani provenienti dalle coste libiche. Il modo migliore per combattere l’eurofobia è con una maggiore integrazione”, ha proseguito il premier spagnolo.

E riguardo alla creazione di centri di sbarco fuori dai confini dell’Unione, Sanchez spiega: “Devo prima conoscere più in dettaglio la proposta che ci faranno. Non mi pare una soluzione che siano i Paesi di frontiera (dell’Ue) a doversene prendere carico da soli. L’eurofobia è la principale sfida dell’Ue”, ha affermato, sostenendo la necessità di “rinforzare l’asse Madrid-Parigi-Berlino. Se si analizza la prospettiva storica, ogni volta che Francia, Germania e Spagna sono andate di pari passo, l’Ue ha fatto bene. Vorrei anche incorporare Lisbona”.

