A Sorrento la X edizione del Premio Biagio Agnes  

Fonte: adnkronos.com

Si è tenuta a Sorrento questa sera la decima edizione del Premio Biagio Agnes. Vincitori, il direttore di Le Monde Jèrome Fenoglio (Premio Internazionale), il vicedirettore del Corriere della Sera Barbara Stefanelli (Premio per la Carta Stampata), il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani (Premio Giornalista nelle Istituzioni), gli editorialisti Paolo Mieli ed Ezio Mauro (Premio per il Decennale), la giornalista de Il Sole 24 Ore Adriana Cerretelli (Premio Giornalista per l’Europa).

La cerimonia di conferimento, presentata da Francesca Fialdini e Alberto Matano, sarà trasmessa su Rai1, mercoledì 27 giugno, in seconda serata. Tre i premi speciali conferiti in questa edizione: Milly Carlucci, per la sua carriera televisiva; Michelle Hunziker, per il successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo e Luca Zingaretti per il record di ascolti del Commissario Montalbano, la fiction più seguita in Italia.

Numerosi i momenti di spettacolo con le esibizioni de Il Volo, Ermal Meta e Dodi Battaglia. Sul palco anche i ballerini di “Ballando con le Stelle”. E proprio al trio dei “tenorini” il Sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo ha donato un’opera di terracotta realizzata dal maestro artigiano Marcello Aversa.

Nel corso della serata che si è tenuta a Marina Grande alla presenza – tra gli altri – del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, del Procuratore generale di Napoli Luigi Riello e dell’Ambasciatore italiano presso la Santa Sede Pietro Sebastiani, sono stati assegnati 14 riconoscimenti. Tra questi, il “Premio per la Radio” è andato al Ruggito del Coniglio storica trasmissione di Rai Radio Due condotta da Antonello Dose e Marco Presta, “Premio Under35” ad Alberto Brambilla de Il Foglio, “Premio Giornalista Scrittore” ad Antonio Monda, “Premio per Cinema e Fiction” a Gloria Satta, firma del Messaggero. Applausi e commozione quando Carlotta Mantovan ha ritirato il Premio per la televisione assegnato a Fabrizio Frizzi, il popolare conduttore scomparso prematuramente lo scorso marzo.

Parterre d’eccezione con Gianni Letta, Angelo Teodoli direttore di Rai1, la vicepresidente di Confindustria Antonella Mansi, Bruno Vespa, Anna Falchi, Luisa Ranieri, Filippo La Mantia, Enrico Vanzina, Simonetta Matone, Sandra e Franco Carraro, Vira Carbone, Pippo Marra, Antonella Boralevi e Gigi Marzullo.

