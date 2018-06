Miur parte civile nei processi per aggressione dei docenti

🔊 Ascolta l'articolo

“Sono un uomo di scuola. Ho dedicato a questa istituzione tutta la mia vita. Gli episodi di violenza vanno condannati duramente e, come ministro, non voglio limitarmi alla vicinanza formale: saremo al fianco di insegnanti, dirigenti, del personale amministrativo e ausiliario. Sono in contatto con la presidenza del Consiglio affinche’, in ogni procedimento attivato con querela, il ministero possa costituirsi parte civile. Voglio rilanciare il rispetto per quella che considero la piu’ importante istituzione del nostro Paese: qui passa il futuro”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione.

“Chi gia’ a scuola manifesta certi atteggiamenti, un domani potrebbe aggredire un medico in un pronto soccorso o mancare di rispetto a un rappresentante delle forze dell’ordine in uno stadio. Vogliamo lavorare per ricreare un clima di serenita’ – aggiunge -. La scuola deve potersi concentrare sulla gestione del rapporto con le famiglie, adottare metodi di recupero efficaci dei ragazzi, anche quelli piu’ problematici. E si puo’ fare solo puntando sull’educazione civica e restituendo tempo al mondo della scuola affinche’ possa perseguire il suo obiettivo principale: il successo formativo”.

“Che serva piu’ educazione civica e’ un dato di fatto. Come fare senza appesantire l’orario e’ una delle prossime sfide. Per il resto penso a un’offensiva su piu’ fronti, che restituisca a chi lavora nella scuola l’autorevolezza che gli spetta – spiega il ministro -. Voglio rilanciare una parola che non si usa mai nella scuola, che e’ amore. Amore per il proprio lavoro e per questa istituzione. Da trasmettere perche’ si rimotivino tutti a far meglio. Dall’altro lato, i genitori non possono improvvisarsi docenti o dirigenti scolastici: ognuno deve stare nel confine dei propri ruoli. Chi porta la violenza nella scuola attacca l’alleato piu’ prezioso che ha nell’educazione dei figli”. (ITALPRESS).

