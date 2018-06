Vicenda Amat, Orlando: “Avanti con causa se non arrivano i soldi”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I legali stanno studiando la

possibilità di un’azione legale, fino a quando non vedremo i soldi

l’ipotesi resta in piedi perché di parole siamo già stanchi. O

arrivano le risorse dovute o facciamo l’azione legale”. A dirlo

all’Adnkronos è il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, tornando a

parlare della vicenda dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico

locale, le cui casse in rosso potrebbero mettere a rischio il servizio

tram in città.

Dopo l’annuncio di ieri da parte del primo cittadino della

costituzione di un gruppo di lavoro per l’avvio di un’azione legale

nei confronti di Palazzo d’Orleans a seguito del mancato saldo delle

somme dovute, era intervenuto l’assessore regionale alle

Infrastrutture, Marco Falcone, per spiegare che i soldi attesi da

Palazzo delle Aquile erano un debito dello Stato e non della Regione.

Da Roma dovrebbero arrivare quasi 29 milioni, mentre il dipartimento

regionale delle Infrastrutture “sta già provvedendo a completare

l’istruttoria del procedimento e nel giro di due settimane, al

massimo, procederà alla liquidazione di circa ventiquattro milioni di

euro” aveva detto Falcone.

Parole che non sono bastate al primo cittadino per fare

dietrofront. “Né la Regione né lo Stato hanno fatto finora la loro

parte nei riguardi del servizio pubblico – dice -. Oggi la prima

sembra darsi una mossa, segno che quei soldi li doveva al Comune e che

la nostra ferma presa di posizione è servita. Esprimiamo apprezzamento

per questa intenzione e insieme alla Regione sollecitiamo il Governo

nazionale a trasferire i fondi dovuti”. Ma dal primo cittadino arriva

anche una rassicurazione a lavoratori e cittadini.

“Non c’è assolutamente alcun rischio che il tram venga sospeso – dice

-. Qualcuno non ha capito che l’approvazione del bilancio consolidato

mette in sicurezza la gestione pubblica di tutti i servizi locali.

Adesso chi risponde è direttamente il Comune, credo che basterebbe

questo per far comprender perché sia stato veramente inspiegabile il

ritardo con il quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio

consolidato. Adesso – conclude Orlando – sono molto più sereno perché

ho messo in sicurezza le aziende pubbliche. Peccato per qualcuno che

forse ha promesso qualcosa a qualche amico privato speculatore”.

E sulla vicenda è intervenuto il presidente del Consiglio Comunale:

“Dopo quanto emerso nel recente dibattito d’Aula a Palazzo delle Aquile, insieme al vice presidente Giulio Tantillo, ci siamo determinati nel programmare una serie di incontri con gli uffici comunali, l’amministrazione attiva, gli uffici della Regione siciliana e Amat per monitorare la situazione della partecipata”. Lo dice Totò Orlando, presidente del Consiglio comunale

di Palermo, che aggiunge: “Nel riconoscere il grande impegno profuso

dal presidente e dal Cda di Amat per garantire il servizio di

trasporto pubblico in città, vogliamo rassicurare l’azienda e il

personale tutto”.

“Il Consiglio comunale – conclude Totò Orlando – non si sottrarrà

all’impegno di attivare tutte quelle iniziative utili di tutela del

pubblico servizio, dell’equilibrio economico-finanziario dell’azienda

e dei livelli occupazionali. Impegni che non possono essere demandati

a iniziative di burocrati, come già avvenuto in passato, ma che

investiranno, così come deve essere, le scelte politiche del

Consiglio”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.