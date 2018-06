Esposto associazioni a Corte dei Conti su depuratori

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

E’ appena stato depositato, anche in Sicilia, presso la ragioneria generale della Corte dei Conti di Palermo, un esposto per danno erariale a seguito delle sanzioni che l’Europa ha destinato all’Italia su una delle 3 procedure di infrazione sugli impianti di depurazione. Ad accompagnare la prima firmataria – si legge in una nota – l’ex deputato nazionale Claudia Mannino, referente per i Verdi delle politiche per il meridione, anche Carmelo Sardegna, referente per la Sicilia dei Verdi, Giovanni Moncada, Presidente dell’Associazione Comitati Civici Palermo, Marcello Robotti, Presidente dell’associazione Vivo Civile, Giuseppa Taormina, Presidente dell’Pro Loco Nostra Donna del Rotolo, Enrichetta Guerrieri, Presidente del movimento difesa del cittadino – coordinamento regionale siciliano, Marialuisa De Simone, Presidente del Movimento per la Difesa del Cittadino – Area Metropolitana di Palermo e Ginatempo Beniamino Antonio, Presidente di Zero Waste Sicilia. “L’obiettivo dell’esposto – ha spiegato Mannino – sulla falsa riga di quello gia’ depositato sulle discariche abusive, su cui abbiamo gia’ pagato oltre 200 milioni di Euro, e’ di verificare chi siano effettivamente i responsabili di tale inadempienza poiche’ non possono essere gli ignari cittadini a pagare indistintamente queste sanzioni che invece vanno recapitate a coloro che non hanno realizzato quanto finanziato e sottoscritto dall’Europa”.

La situazione purtroppo e’ particolarmente grave in sicilia poiche’ la sanzione e’ rivolta a 80 agglomerati di cui 50 in Sicilia. Vale la pena ricordare che la sanzione ammonta a ben 25 milioni di euro come sanzione forfettaria e si ripetera’ ogni sei mesi finche’ il danno ambientale ed economico non verra’ risolto”, conclude. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.