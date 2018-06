Un cane per collega e in ufficio si sta meglio! Mars Italia festeggia la “Take Your Dog to Work Week”  

🔊 Ascolta l'articolo

Milano, 22 giugno 2018 – La compagnia di un amico a quattro zampe comporta numerosi benefici anche sul luogo di lavoro e Mars Italia lo sa. Anche quest’anno, infatti, dal 18 al 22 giugno, l’azienda celebra la Take Your Dog to Work Week, l’iniziativa nata per sensibilizzare aziende e dipendenti sugli effetti positivi della presenza di un pet in ufficio e giunta quest’anno alla 20ma edizione. Si tratta di un’occasione speciale per Mars Italia, i cui Associati – così vengono chiamate le persone in Mars – festeggiano quella che per loro è ormai una consuetudine: da anni, infatti, hanno la possibilità di poter portare con sé in ufficio il proprio amico a quattro zampe tutto l’anno.

Perché portare il proprio cane con sé in ufficio? Dalla ricerca del PAWrometerTM (PAW = Pets at Work ossia ‘animali domestici sul posto di lavoro’) del The Banfield Pet Hospital (la rete di cliniche veterinarie parte di Mars Petcare) emerge come la presenza di pet sul posto di lavoro abbia un impatto positivo complessivo sui dipendenti favorendo il benessere, riducendo lo stress, aumentando l’attaccamento all’azienda e garantendo un migliore work-life balance. Inoltre, aprire le porte dell’ufficio ai propri animali da compagnia non solo ha un effetto benefico sulla salute e la produttività dei dipendenti, ma è anche un modo per tutelare il benessere dei cani, che rimangono spesso soli a casa durante le giornate lavorative.

Mars Italia è stata pioniera in questo campo, introducendo questa pratica nel nostro Paese quando ancora la possibilità di andare al lavoro con il proprio amico a quattro zampe era prevista, se non in pochissimi ambienti di lavoro. Grazie a questa lunga tradizione, in Mars Italia è oggi possibile portare con sé in ufficio il proprio cane in qualsiasi giorno della settimana.

L’adozione di questa pratica si sposa perfettamente con la crescente sensibilità sul ruolo sociale degli animali domestici, che sempre di più vengono considerati parte integrante della famiglia. Mars è da sempre impegnata a promuoverne il valore con quella che è la sua missione principale: creare un mondo migliore per gli animali, per restituire loro tutto l’affetto che sanno darci. Per rendere ancora più concreto questo impegno Mars ha creato oltre 50 anni fa il WALTHAM Centre for Pet Nutrition, diventato un’autorità scientifica mondiale nel campo della nutrizione e della cura degli animali domestici. Fedele a questi valori, da oltre trent’anni anche Mars Italia sostiene progetti educativi di interesse sociale e scientifico nell’ambito della “Responsible Pet Ownership”, progetti che hanno come obiettivo la promozione di una corretta relazione tra l’uomo e animale da compagnia.

“Siamo lieti di partecipare alla “Take Your Dog to Work Week” anche quest’anno. Siamo state una delle prime aziende in Italia a inaugurare questa pratica, che è diventata ormai un’abitudine quotidiana nei nostri uffici. Come azienda siamo da sempre impegnati a rendere il mondo un posto migliore per i pet e ad abbattere tutte quelle barriere che ancora oggi impediscono a chi lo voglia di godere di i tutti i benefici che la compagnia di un amico a quattro zampe comporta. Rendere i nostri spazi pet friendly rientra in quest’ottica ed è infatti una delle caratteristiche che ci rendono un Great Place to Work” spiega Valentina Menato, Marketing Director Petcare di Mars Italia.

Mars Inc. è un’azienda a proprietà familiare con oltre un secolo di storia nella produzione di prodotti diversificati e nell’offerta di servizi ai proprietari di animali da compagnia. Con un fatturato di oltre 35 miliardi di dollari, l’azienda è un business globale che produce alcuni dei brand più amati al mondo: M&M’s, SNICKERS, TWIX, MILKY WAY, DOVE, PEDIGREE, ROYAL CANIN, WHISKAS, EXTRA, ORBIT, 5, SKITTLES, UNCLE BEN’S, MARS DRINKS and COCOAVIA. Con il quartier generale a McLean, in Virginia (USA), Mars è presente in più di 80 paesi. I Cinque Principi di Mars – Qualità, Responsabilità, Mutualità, Efficienza e Libertà – ispirano gli oltre 100.000 Associati nella creazione di valore per tutti i partner e nello stimolare una crescita di cui essere orgogliosi ogni giorno. Per maggiori informazioni su Mars Inc., visita www.mars.com. Seguici su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and YouTube.

Mars Italia, con sede ad Assago Milanofiori (MI), è la consociata che commercializza alcuni dei marchi dell’omonimo gruppo sul territorio italiano. L’azienda impiega circa 220 Associati e ha un fatturato di oltre 320 milioni di euro. Mars Italia si è aggiudicata il 3° posto della categoria Medium Enterprises nella classifica Great Place to Work 2018 che identifica i migliori ambienti di lavoro in Italia e ha ottenuto il “Premio Sviluppo”, riconoscimento assegnato per le politiche d’avanguardia e le risorse investite a favore della crescita professionale degli Associati. L’azienda distribuisce una vasta gamma di prodotti con marchi tra i più conosciuti al mondo. Tra i brand Mars distribuiti in Italia: Petcare – CESAR, PEDIGREE, WHISKAS, SHEBA, KITEKAT, GREENIES; Mars Wrigley Confectionery – M&M’S, TWIX, SNICKERS, MARS e Extra; Food – UNCLE BEN’S e SUZI WAN.

