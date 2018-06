Rally di Caltanissetta, presenti 16 portacolori e poderoso schieramento Project Team

🔊 Ascolta l'articolo

Impegno in forze per la Project Team, nell’ambito del 16° Rally di Caltanissetta, valido per la Coppa Italia 4^ zona, e del 2° Historic Rally di Caltanissetta, duplice appuntamento in programma il prossimo fine settimana nell’entroterra isolano. La scuderia presieduta da Luigi Bruccoleri, infatti, schiererà al via ben 16 portacolori suddivisi tra vetture moderne e storiche.

Al rientro nella gara che l’ha già visto trionfare in tre occasioni (2003, 2004 e 2006), Alfonso “Fofò” Di Benedettotenterà nuovamente l’assalto al vertice della classifica assoluta per apporvi il quarto sigillo. Il recordman siciliano, assente dai selettivi asfalti del Nisseno dall’edizione 2015 (terminata anzitempo per problemi meccanici), si presenterà al volante della fida seppur datata Peugeot 207 S2000 con al fianco Roberto Longo, consapevole di confrontarsi contro avversari altrettanto quotati ma su mezzi ben più competitivi.

Atteso anche Biagio Mingoia che, su Fiat Punto S1600 curata dalla SF Racing, vorrà distinguersi sfruttando la buona conoscenza del percorso, ritrovando sul sedile di destra Christian Carrubba, già suo navigatore alla Targa Florio, archiviata con il primato di categoria. Dopo una sosta ancor più lunga, si rivedrà anche l’altro mussomelese Gaspare Corbetto, sempre alla guida della Peugeot 106 Rally del team Blue Project e in coppia con Salvatore Cancemi. Osservato speciale il già campione regionale rally “under 25” 2017, tra gli indiscussi protagonisti del “Caltanissetta” di un anno addietro concluso a ridosso del podio. Analoga classe, ovvero la combattuta A6, anche per i compagni di squadra Giuseppe Gianfilippo e Sergio Raccuia, su Citroen Saxo, Valerio La Rosa e Ivan Rosato, su Peugeot 106 Rally, e Giuseppe Munafò (Citroen Saxo) con Carol Rinci. In Gruppo N, sfide aperte anche per Cristian La Ferla e Ilaria Rapisarda, su Renaul Clio Rs, e Salvatore Canalella (Peugeot 106) con Rino Calderone. Da menzionare, altresì, un trittico di piloti appena entrati in casa Project Team, ma già pronti a battagliare a bordo delle sempreverdi Renault Clio: Giuseppe Morgante con Enzo Terrana, Massimo Panzica con Salvatore Giglio e, infine, Salvatore Castro con Massimo Di Caro. Per chiudere con Enzo Mistretta che, navigato da Alex Bonomo, sarà chiamato al debutto col suo nuovo acquisto, ovvero, la “piccola” Renault Twingo R2.

Tra gli alfieri impegnati tra i modelli d’antan, invece, da registrare la prima uscita stagionale per Antonio Di Lorenzo, inizialmente prevista al Rally Event, match poi inaspettatamente annullato. “Squadra che vince non si cambia” per il gentleman driver corleonese che, già mattatore dell’Historic Caltanissetta 2017, seppur con il mero intento di divertirsi e di assaporare la trasferta, proverà anche a bissare il passato alloro sempre in coppia col concittadino Franco Cardella e su Porsche 911 Sc (preparata dal Barbaccia Motorsport) di 3° Raggruppamento. Nella medesima divisione, presenti anche Gandolfo Placa e Gabriele La Placa, su Opel Ascona, e Fabio Lo Sicco(Bmw 320), con Giacomo Vercelli. In cerca di conferme nel 2° Raggruppamento (conquistato lo scorso anno), invece, Quintino Gianfilippo (Alfa Romeo Gt) coadiuvato alle note dalla figlia Monia.

La manifestazione scatterà sabato 23 giugno con la disputa della prova spettacolo “Sicilpetroli”. L’indomani, lo start delle rimanenti nove “speciali”; saranno 80,3 i chilometri di tratti cronometrati, trasferimenti esclusi.

