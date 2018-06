Report Banca d’Italia, nel 2017 economia siciliana conferma la fase di ripresa

🔊 Ascolta l'articolo

Anche nel 2017 l’economia siciliana conferma la fase di ripresa gia’ iniziata nel 2015, trainata dall’export e da alcuni settori piu’ dinamici, mentre arrancano ancora le costruzioni. Situazione piatta per il credito alle imprese mentre preoccupano i dati delle famiglie a rischio poverta’ nell’Isola con il tasso di disoccupazione che quasi doppia quello nazionale. Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto annuale sull’Economia della Sicilia presentato nella sede regionale della Banca di Italia a Palermo dal direttore della filiale, Pietro Raffa.

Per il settore delle imprese nel 2017 il valore aggiunto a prezzi costanti del settore primario (agricoltura) e’ diminuito (-3,5% secondo le stime Prometeia). Nell’industria, invece, si sono registrati dei segnali di inversione di tendenza: dopo la contrazione del 2016 il valore aggiunto a prezzi costanti e’ cresciuto dell’1,9% secondo i dati Prometeia in linea con la media del Mezzogiorno.

Anche l’indagine condotta dalla Banca di Italia su un campione di imprese industriali con 20 e piu’ addetti ha confermato la lieve ripresa del settore. Anche per il 2018 le imprese prefigurano una modesta espansione dei ricavi e della spesa per investimenti. Arrancano, invece, le costruzioni con la congiuntura del 2017 che e’ stata debole e il valore aggiunto a prezzi costanti invariato rispetto alla riduzione del 2,3% che si era registrata nel 2016. Giu’ anche le ore lavorate (-11,3%) con una componente marcata per quel che riguarda i lavori pubblici.

Per i servizi privati non finanziari, invece, e’ proseguita la fase ciclica positiva iniziata nel 2015. I dati Prometeia segnalano un incremento del valore aggiunto del terziario dell’1,3% a prezzi costanti (+0,7% nel 2016). Aumentano anche le presenze turistiche (+7% dati della Regione siciliana) sia nella componente nazionale che in quella estera mentre aumenta piu’ della media nazionale la spesa dei turisti stranieri. Il traffico negli aeroporti siciliani e’ cresciuto del 9,5% in linea con il dato del 2016 con un aumento piu’ intenso dei voli internazionali. All’incremento di Catania e Palermo e’ corrisposta una riduzione dei passeggeri di Comiso e di Trapani per il quarto anno consecutivo. Una ripresa che e’ spinta dall’export: nel 2017 le esportazioni sono cresciute a prezzi correnti del 30,4% mentre l’aumento in volume e’ stato del 16,9%.

L’export dei prodotti petroliferi (che rappresenta il 60% del totale regionale) e’ cresciuto recuperando il calo del 2016 e ha beneficiato di prezzi medi di vendita piu’ elevati rispetto all’anno precedente. Le esportazioni negli altri settori sono cresciute del 15,9% in valore con una dinamica che si e’ rafforzata nel corso dell’anno. Il maggior contributo e’ derivato dal comparto chimico-farmaceutico mentre e’ proseguito anche l’aumento dell’export agroalimentare, sebbene in rallentamento sia nella componente agricola sia in quella industriale. (ITALPRESS). col1

