Post contro Nadia Toffa, Brigliadori esclusa da ‘Pechino Express’  

Fonte: adnkronos.com

Eleonora Brigliadori non farà più parte del cast di ‘Pechino Express – Avventura in Africa’. Rai2, a seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dall’attrice, ha deciso di non far partecipare la stessa al programma. Nei giorni scorsi aveva suscitato indignazione sul web, una frase che l’attrice (nota per la sua avversione alle terapie mediche tradizionali) avrebbe riferito alla conduttrice del programma di Italia 1 ‘Le Iene’ Nadia Toffa, in cura per un tumore.

“Chi è causa del suo mal pianga se stesso, il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza”, avrebbe scritto la Brigliadori scatenando un fiume di reazioni. “Le suddette dichiarazioni – sottolinea oggi Rai2 – sono in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete. Pertanto la coppia Madre e Figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Noel e Gabriele Gilbo), non farà parte del cast”.

REPLICA BRIGLIADORI – Ma dal suo profilo Facebook, Eleonora Brigliadori sottolinea di non aver voluto offendere nessuno e annuncia di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla sua partecipazione al programma: “Nonostante le violente polemiche che si sono scatenate sul Web, da qualche giorno a questa parte, e che sono totalmente inappropriate ed infondate comunico che mi presenterò regolarmente e contrattualmente, insieme a mio figlio Gabriele, nel luogo prefissato e comunicatoci, già da tempo, quale punto di raduno per la partenza del programma televisivo Pechino Express. Nel corso del programma stesso avrò modo di chiarire che non ho inteso offendere nessuno ma esprimere il mio parere, ben conosciuto, per altro, su di una materia così delicata”.

COPPIE PECHINO EXPRESS – Oltre alla Brigliadori e al figlio, sono altre sette le coppie annunciate nei giorni scorsi per l’adventure game di Rai2: I mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo); I Promessi Sposi (Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale); Le mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar); I poeti (Mirko Frezza e Tommy Kuti); I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella) I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso). Nel cast ci sarebbero dovuti essere anche Fratello e Sorella (Filippo Magnini e Laura Magnini), ma il nuotatore ha rinunciato per potersi difendere dalle accuse della Procura antidoping. Al loro posto Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica).

