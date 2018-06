Gratta e Vinci premia Campania e Sicilia, nell’Isola 200 milioni

🔊 Ascolta l'articolo

La fortuna passa per la Campania e precisamente a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, dove e’ stata realizzata una vincita di 500 mila euro di un biglietto del Gratta e Vinci della serie “Il Miliardario”. Il biglietto e’ stato acquistato nel punto vendita di Franco Petrone, in via Aldo Moro 9, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. “La vincitrice e’ una cliente che ha scoperto di essere stata baciata dalla dea bendata proprio di fronte a me. Era talmente agitata che mi ha chiesto di controllare insieme di avere effettivamente vinto. Anche io ero molto emozionato e felice per lei. Da quel momento non l’ho piu’ vista, sicuramente sara’ partita per una bella vacanza! Perlomeno e’ quello che farei io se vincessi. Tanti viaggi all’estero per conoscere il mondo, rilassarmi e divertirmi”, ha dichiarato Petrone. “Tutto x Tutto” fortunato nel comune di Vallo della Lucania in provincia di Salerno dove e’ stata realizzata una vincita da 500 mila euro con Gratta e Vinci. Il biglietto fortunato e’ stato acquistato nel punto vendita di Stefano Svevo, in via Murat 9, a Vallo della Lucania in provincia di Salerno.

“Conosciamo il vincitore – ha commentato Svevo -, si tratta di un cliente che ha scoperto di avere vinto proprio di fronte a me e a mia moglie, subito dopo aver acquistato il tagliando. Devo dire che ha mantenuto il sangue freddo, riuscendo perfino a scherzarci su; con ironia ci ha chiesto di controllare se per caso avesse vinto 5 euro! Noi invece eravamo molto emozionati, in particolare mia moglie che, dopo avere verificato l’entita’ della vincita, per qualche istante non e’ riuscita nemmeno a parlare. Ci siamo subito complimentati con lui. Immaginando di poter avere la stessa fortuna, il primo progetto che realizzeremmo sarebbe l’acquisto di una nuova casa e sicuramente non ci faremmo mancare una bella e lunga vacanza, come minimo un viaggio di un mese!”. “Il Miliardario Mega” vincente a Messina dove e’ stata realizzata una vincita da 500 mila euro con Gratta e Vinci. Il biglietto e’ stato acquistato nel punto vendita di Giuseppa Manganaro, Strada Statale 114, al chilometro 15,300 a Messina. “Non conosciamo l’identita’ del vincitore, potrebbe essere uno dei tanti clienti occasionali che si fermano presso di noi. Siamo sinceramente felici che qualcuno abbia avuto tanta fortuna e se dovesse presentarsi presso la nostra rivendita gli faremmo i nostri piu’ veri e calorosi auguri. E’ difficile immaginare che cosa significhi vincere una cifra cosi’ importante. Chiaramente sarebbe una grandissima emozione e un’esplosione di gioia! Se capitasse alla nostra famiglia, il primo regalo che ci faremmo sarebbe una bella vacanza!”, ha commentato Ivan Costa, figlio di Giuseppa Manganaro.

Da inizio anno il Gratta e Vinci ha distribuito in Campania premi per oltre 240 milioni di euro con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In Sicilia invece ha distribuito nella regione complessivamente vincite per oltre 200 milioni euro. In tutta la penisola, nello stesso periodo di riferimento, Gratta e Vinci ha distribuito vincite per oltre 3 miliardi di euro, con un incremento del 3% rispetto lo stesso periodo del 2017. I fortunati vincitori che si sono aggiudicati i premi da oltre 500 mila euro sono 77, quasi 4 a settimana da inizio anno. (ITALPRESS)

