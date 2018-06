Ex dipendenti pubblici discriminati, i pensionati perdono i contributi

🔊 Ascolta l'articolo

Gli ex dipendenti pubblici perdono i contributi versati dopo la pensione, cosa che non accade agli ex dipendenti del settore privato. La conseguenza, ingiusta, è che i dipendenti pubblici sono obbligati a versare i contributi previdenziali dopo la pensione, ma non hanno alcuna possibilità di ricevere quanto sarebbe loro dovuto grazie al versamento.

Questa disparità di trattamento ai fini del ricalcolo della pensione è molto importante. Money.it pone in evidenza la questione perorando l’incremento previdenziale agli ex dipendenti pubblici.

La questione, scrive Money.it, “sicuramente susciterà diverse polemiche vista la differenza di trattamento che c’è tra gli ex dipendenti pubblici e quelli privati; per quest’ultimi, infatti, i contributi versati per un’attività lavorativa – sia da dipendente che come autonomo – intrapresa dopo l’accesso alla pensione non vengono persi poiché contribuiscono ad incrementare l’assegno previdenziale.”

Money.it si occupa di un caso concreto. “Non è andata così invece ad un ex dipendente di Poste Italiane, quindi pensionata ex IPOST, alla quale l’INPS non ha riconosciuto i contributi versati nel periodo in cui è stata impiegata come ATA nelle scuole. Questo perché l’attività in questione è stata intrapresa dopo l’accesso alla pensione e come tale i contributi versati non sono stati considerati ai fini della valorizzazione dell’assegno previdenziale da lei già percepito.

“Nel caso di specie la lavoratrice “Tizia”, classe 1954, dopo 20 anni di lavoro per Poste Italiane ha ottenuto il riconoscimento della pensione dall’ex fondo IPOST (Istituto di postelegrafonici di Stato). Come raccontato da lei stessa alla redazione di PensioniOggi.it, la decisione di dimettersi dall’azienda, arrivata nel 1995, è stato motivata dal fatto che la dipendente pubblica in questione aveva necessità di occuparsi delle esigenze del figlio disabile.

“Visti i “soli” 20 anni di contributi, quindi, alla lavoratrice è stato riconosciuto un assegno di importo minimo di circa 500€ mensili.

“Tuttavia, qualche anno dopo – nel 2001 – questa ha deciso di reintraprendere un’attività lavorativa riuscendo ad ottenere un posto come ATA (con contratto part-time prima a tempo determinato e poi indeterminato) nelle scuole.

“Grazie a questo lavoro l’impiegata è riuscita a maturare altri 10 anni di contributi; il problema è che questi non le sono stati riconosciuti dall’INPS al momento del raggiungimento dell’età di vecchiaia e per questo non è riuscita ad aumentare l’importo della pensione erogata dal fondo Ipost.

“Questo perché essendo già titolare di un trattamento pensionistico diretto percepito come ex dipendente pubblica non ha diritto al supplemento della pensione.”

