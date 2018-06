A Stefania Contarini il Trofeo Sicilia Silver, Giuliana Taormina vince gara a tempo

🔊 Ascolta l'articolo

Si e’ chiusa negli impianti del CIR di Palermo la quinta tappa del Trofeo Sicilia Silver oltre duecento partenti nel penultimo appuntamento del circuito che vedra’ la finale a Messina sui campi del C.I. La Palma il 14 e 15 luglio prossimo. E’ andata a Stefania Contarini su Newton de la Tour la categoria piu’ importante del concorso: la C115 mista. E’ stato il tempo a decidere la classifica, considerato che i primi tre classificati hanno chiuso senza errori. L’amazzone tesserata per l’Equitazione Siracusana Asd, gia’ vincitrice della terza tappa della SISA, ha chiuso con un doppio netto e il tempo di 36″18. La seconda posizione e’ andata all’amazzone messinese del C.E. Ortoliuzzo Federica Iuculano in sella a Indigo Z (0/0; 38″17). Terzo posto per la palermitana dell’Asd Onlus Happy Stable Paola Fusco su Lady Lucy (0/0; 38″50). Irene Sparti in sella a Ecolord con l’unico netto della categoria si e’ aggiudicato la B110 a fasi consecutive. Per loro tempo di 21″26. La piazza d’onore e’ andata all’amazzone messinese del C.E. Ortoliuzzo Federica Iuculano in sella a Indigo Z con quattro penalita’ alla seconda fase e l’ottimo tempo di 20″55, mentre terzo posto per Federica Romeo su Goliath (0/4; 25″67).

Ieri, era stata Giuliana Taormina in sella a Muguet du Thiereux ad aggiudicarsi la prova piu’ importante, la C115 a tempo. L’amazzone palermitana dell’AS. Equiclub e’ stata la piu’ precisa e veloce grazie al percorso netto e il tempo di 59″67. Secondo posto ancora per Federica Iuculano e Indigo Z. Nessun errore per loro e tempo di 62″83. La terza posizione e’ della palermitana dell’Asd Happy Stable Paola Fusco su Lady Lucy (0; 63″56). Ancora Federica Iuculano su Indigo, protagonista; questa volta della B110 a barrage consecutivo del sabato. L’amazzone messinese ha fatto registrare un doppio netto nel tempo di 32″62. Secondo posto per il palermitano del C.I. Chirone Rubens Cannella su Fortunato T. Anche per lui doppio netto, ma tempo di 33″97. Al terzo posto Emanuela Grifo’ su Savy. La palermitana del CIR ha chiuso la sua gara con un errore in barrage e il tempo di 36″92. (ITALPRESS)

